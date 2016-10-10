پرداخت بالغ بر۴۶میلیاردتومان تسهیلات به۱۲۷واحد تولیدی درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی امروز دوشنبه در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: ۹۲۱ واحد تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی از طرف کارگروه به بانک های استان معرفی شدند.

وی عنوان کرد: از تعداد مذکور ۱۴۷ مورد در بانک ها مصوب شدند و از این تعداد هم ۱۲۷ مورد تاکنون تسهیلاتی به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه در بخش صنعت ۲۱۰ واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردند، اظهارداشت: از این تعداد ۱۵۵ مورد تصویب و در کمیته و کارگروه رفع موانع تولید مطرح و در نتیجه ۵۱ مورد به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان آنها به بانک معرفی شدند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: از ۵۱ مورد مذکور هم ۲۱ واحد تاکنون تسهیلاتی به مبلغ ۲۲ میلیاردو ۶۷۷ میلیون تومان دریافت کردند.

ده روزمی اضافه کرد: از نظر تعداد ۱۸.۷ درصد واحدهای معرفی شده به بانک در بخش صنعت و از نظر مبلغ هم ۱۷.۷۵ درصد منجر به پرداخت شده است.

وی تعداد واحدهای کشاورزی که در کمیته های کارشناسی تایید شدند را ۷۶۹ مورد ذکر کرد و اظهارداشت: تاکنون ۱۱۰ مورد در این بخش به مبلغ ۲۳ میلیاردو ۶۱۲ میلیون تومان به تصویب کارگروه رسیده است.

وی با بیان اینکه از تعداد مذکور ۹۸ مورد به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند، اضافه کرد: از نظر تعداد ۱۲.۷ درصد و از نظر مبلغ هم ۱۳.۸۷ درصد واحدهای کشاورزی تسهیلات بانکی دریافت کردند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد: جزو استان هایی هستیم که رسوب در سایت بهین یاب نداشته ایم و تمامی واحدهایی که ثبت نام کردند را مورد بررسی قرار داده ایم.