به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان در Barts and London NHS Trust امیدوارند از این تکنیک برای کمک به افرادی که استخوان های چهره شان به دلایلی مانند سرطان یا آسیب دیدگی تخریب شده اند، استفاده کنند.

چهار بیمار منتظر استفاده از این روش هستند که جراحان بر این باورند می تواند جایگزین کمتر خطرناکی برای پیوند چهره ای باشد. دو نفر از آن ها قربانی سرطان و دو نفر از آن ها قربانی تصادف بودند.

محققان ابتدا سعی خواهند کرد که استخوان جایگزین را با استفاده از سلول های بنیادی خود فرد رشد دهند. این روش شامل ساخت قالبی در شکل استخوان مورد نیاز برای فرد و پر کردن آن با مغز استخوان بیمار است.

این مغز استخوان شامل سلول های بنیادی است که می توانند به انواع مختلف بافت ها تمایز یابند. یک پروتئین مدیفه شده به صورت ژنتیکی، این سلول های بنیادی را برای رشد و تمایز به استخوان تحریک می کند؛ سپس این قالب به درون عضلات پشتی بیمار و زیر تیغه شانه ای وی قرار داده می شود، جایی که در آن جای یک منبع خونی از بیمار برای آن تثبیت شد.

این قالب سه تا شش ماه در آن جا قرار می گیرد تا رشد آن کامل شده و قابل پیوند به چهره بیمار شوند. محققان بریتانیایی معتقدند این روش در مقایسه با سایر روش های موجود برای ترمیم استخوان مزیت های بیشتری دارد.