به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیوانی اصل صبح دوشنبه در نشست خبری که در محل سالن همایشات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: عملا دانشگاهی دولتی خوی وجود ندارد و تنها این دانشگاه بخشی از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه بوده و تاکنون اقدامی برای ساخت دانشگاه دولتی خوی انجام نشده است.

وی عنوان کرد: دلیل اینکه زمین‌های تخصیص داده شده تاکنون ساخته نشدند همین موضوع بوده است.

وی با بیان اینکه هرگز اقدامی در راستای ساخت دانشگاه دولتی خوی انجام نشده است و همه در حد حرف بوده است، بیان داشت: اما برای خلع ید بعضی سازمان‌ها که قصد دارند زمین را پس بگیرند باید دانشکده فنی و مهندسی خوی ساخته شود و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که حداقل ساختمان، مسجد و سلف سرویس این مجموعه ساخته شود.

فرماندار خوی بیان کرد: وقتی در کشور بسیاری از دانشگاه‌ها به دلیل نبود وجود دانشجو در آستانه تعطیلی هستند ساخت دانشگاه دیگر هیچ توجیهی ندارد اما می‌توان با گشایش این دانشکده در خوی و با آوردن دانشکده‌های دیگر به این شهرستان، امیدوار به تبدیل شدن این مجموعه دانشکده‌ها به دانشگاه در آینده شد.

سیوانی با اشاره به سایر پروژه‌های عمرانی خوی تصریح کرد: بیمارستان آیت‌الله خویی (ره) در سال آینده با کمک اعتباری نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شده است.

وی عنوان کرد: در هفته دیگر قرارداد ساخت پروژه بارگاه شمس تبریزی با اعتباری حدود ۴.۵ میلیارد تومان بسته می‌شود.

وی بیان داشت: ساخت پایانه مرزی شهرستان خوی قطعی و آگهی تملک املاک انجام شده و همچنین تبدیل شهرستان خوی به منطقه ویژه اقتصادی در حال نهایی شدن است.