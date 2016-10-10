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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

فرماندارخوی:

اقدامی برای ساخت دانشگاه دولتی خوی انجام نشده است

اقدامی برای ساخت دانشگاه دولتی خوی انجام نشده است

ارومیه - فرماندارخوی با بیان اینکه عملا دانشگاهی دولتی در خوی وجود ندارد، گفت: تاکنون اقدامی برای ساخت این دانشگاه انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیوانی اصل صبح دوشنبه در نشست خبری که در محل سالن همایشات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: عملا دانشگاهی دولتی خوی وجود ندارد و تنها این دانشگاه بخشی از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه بوده و تاکنون اقدامی برای ساخت دانشگاه دولتی خوی انجام نشده است.

 وی عنوان کرد: دلیل اینکه زمین‌های تخصیص داده شده تاکنون ساخته نشدند همین موضوع بوده است.

وی با بیان اینکه هرگز اقدامی در راستای ساخت دانشگاه دولتی خوی انجام نشده است و همه در حد حرف بوده است، بیان داشت: اما برای خلع ید بعضی سازمان‌ها که قصد دارند زمین را پس بگیرند باید دانشکده فنی و مهندسی خوی ساخته شود و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که حداقل ساختمان، مسجد و سلف سرویس این مجموعه ساخته شود.

فرماندار خوی بیان کرد: وقتی در کشور بسیاری از دانشگاه‌ها به دلیل نبود وجود دانشجو در آستانه تعطیلی هستند ساخت دانشگاه دیگر هیچ توجیهی ندارد اما می‌توان با گشایش این دانشکده در خوی و با آوردن دانشکده‌های دیگر به این شهرستان، امیدوار به تبدیل شدن این مجموعه دانشکده‌ها به دانشگاه در آینده شد.

سیوانی با اشاره به سایر پروژه‌های عمرانی خوی تصریح کرد: بیمارستان آیت‌الله خویی (ره) در سال آینده با کمک اعتباری نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شده است.

 وی عنوان کرد: در هفته دیگر قرارداد ساخت پروژه بارگاه شمس تبریزی با اعتباری حدود ۴.۵ میلیارد تومان بسته می‌شود.

وی بیان داشت: ساخت پایانه مرزی شهرستان خوی قطعی و آگهی تملک املاک انجام شده و همچنین تبدیل شهرستان خوی به منطقه ویژه اقتصادی در حال نهایی شدن است.

کد مطلب 3792115

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