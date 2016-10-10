به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یاروسلاو کاژینسکی» با بیان این موضع در ادامه گفت: قاره اروپا به سرعت در حال تغییر است از همین رو اصلاحات در این قاره اجتناب ناپذیر است و اگر اتحادیه اروپا وارد روند اصلاحات نشود فرو می پاشد.

یاروسلاو کاژینسکی برادر «لخ کاژینسکی» رئیس جمهور سابق لهستان است.

به اعتقاد رئیس حزب قانون و عدالت لهستان، پیدایش و رشد احزاب «پوپولیستی» همچون جبهه ملی در فرانسه، آلمان جایگزین در آلمان و احزاب ضد یورو در کشورهایی مثل هلند و ایتالیا می توانند موجب بروز مشکل برای اتحادیه اروپا شوند.

به گفته کاژینسکی، لهستان در حال انجام مذاکرات غیر رسمی با سران اروپا درباره اصلاحات و نحوه انجام آن است.