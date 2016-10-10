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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

کاژینسکی هشدار داد؛

اتحادیه اروپا در صورت عدم اصلاح فرومی‌پاشد

اتحادیه اروپا در صورت عدم اصلاح فرومی‌پاشد

رئیس حزب قانون و عدالت لهستان هشدار داد در صورتیکه اتحادیه اروپا دست به اصلاحات نزد فروپاشی آن اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یاروسلاو کاژینسکی» با بیان این موضع در ادامه گفت: قاره اروپا به سرعت در حال تغییر است از همین رو اصلاحات در این قاره اجتناب ناپذیر است و اگر اتحادیه اروپا وارد روند اصلاحات نشود فرو می پاشد.

یاروسلاو کاژینسکی برادر «لخ کاژینسکی» رئیس جمهور سابق لهستان است.

به اعتقاد رئیس حزب قانون و عدالت لهستان، پیدایش و رشد احزاب «پوپولیستی» همچون جبهه ملی در فرانسه، آلمان جایگزین در آلمان و احزاب ضد یورو در کشورهایی مثل هلند و ایتالیا می توانند موجب بروز مشکل برای اتحادیه اروپا شوند.

به گفته کاژینسکی، لهستان در حال انجام مذاکرات غیر رسمی با سران اروپا درباره اصلاحات و نحوه انجام آن است.

کد مطلب 3792122
عبدالحمید بیاتی

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