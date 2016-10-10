«تعزیه خوانی» در شهرستان فومن اجرا می شود

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایش مذهبی «تعزیه خوانی» همزمان با آغاز دهه دوم محرم در شهرستان فومن خبر داد و افزود: این نمایش مذهبی توسط گروه «شاهزاده ابراهیم» برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این نمایش آیینی را ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل امروز و زنده نگه‌داشتن و پاسداشت قیام خونین کربلا و ترویج فرهنگ عاشورایی عنوان و اظهار کرد: ابزارهای هنری در جامعه امروز مدام در حال تغییر است و تعزیه‌ای در این زمان موفق عمل می کند که بتواند با نگهداری اصالت و روح تعزیه، نوگرایی داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه این نمایش آیینی نشأت گرفته از فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی است، گفت: اگر تمام اصول نمایش در تعزیه به کار گرفته شود نه‌ فقط در ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) بلکه در تمامی ایام سال می‌ توانیم شاهد برگزاری این نمایش باشیم.

وی با بیان اینکه این نمایش مذهبی از روز پنجشنبه ۲۲ مهر لغایت چهارم آبان در شهرستان فومن برگزار می شود، خاطرنشان کرد: علاقه مندان می توانند برای تماشای این نمایش به مدت دوازده روز از ساعت ۱۹ عصر الی ۲۱ شب در خیابان سردار جنگل حضور یابند.

نیک انجام شبیه خوانی حضرت عباس (ع)، حربن ریاحی، شاه چراغ، حضرت علی اکبر(ع)، حضرت امام رضا(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) و شاهزاده ابراهیم را موضوع نمایش مذهبی تعزیه در این شب ها در شهرستان فومن اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه نمایش مذهبی تعزیه خوانی به کارگردانی و سرپرستی مرتضی و مصطفی اورسا است، افزود: مصطفی و مرتضی اورسا، علی اسمی، علی ابدی، داود قربانی و کریم مقدسی به عنوان شبیه خوان و یوسف ملکی و محمد رشیدی به عنوان نوازنده در این نمایش همکاری می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن تصریح کرد: نمایش مذهبی «تعزیه خوانی» توسط گروه شاهزاده ابراهیم در فومن با همکاری اداره ارشاد و شهرداری شهرستان و گروه تعزیه حضرت علی اکبر(ع) دهستان گشت برگزار می شود.