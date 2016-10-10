دو شهید استان فارس شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر استان فارس، در تفحص های اخیر در مناطق عملیاتی در کشور پیکرهای مطهر ۲۱ شهید دوران دفاع مقدس کشف و پس از شناسایی هویت شهدا مشخص شد.

از این تعداد شهید تازه شناسایی شده، شهیدان اسماعیل دست بسته و محمد رشیدی از شهیدان استان فارس هستند.

شهید اسماعیل دست بسته فرزند حسین متولد سال ۱۳۴۸ در عملیات کربلای چهار و در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید.

عملیات کربلای چهار به صورت گسترده پنجم دی ۱۳۶۵ با رمز محمد رسول الله در محور ابوالخصیب انجام شد.

همچنین شهید محمد رشیدی فرزند اسماعیل متولد سال ۱۳۴۳ در عملیات رمضان منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید.

عملیات رمضان در شب ۲۱ رمضان در ساعات ۲۱ و ۳۰ دقیقه شامگاه ۲۳ تیر ماه ۱۳۶۱ با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در پنج مرحله و در منطقه عملیاتی شلمچه و شرق بصره با فرماندهی مشترک سپاه و ارتش آغاز شد.

این عملیات نخستین عملیات نظامی ایران پس از آزادسازی خرمشهر در سوم خردادماه ۱۳۶۱ بود.