ادامه دادن راه «پپ گواردیولا» آسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ تحت هدایت «کارلو آنچلوتی» شروعی شگفت انگیز داشت، اما شکست آنها در لیگ قهرمانان مقابل اتلتیکومادرید و تساوی در بوندسلیگا مقابل کلن در هفته های اخیر، کمی برای این مربی ۵۷ ساله دردسرساز شده است.

«پپ گوردیولا» سرمربی فعلی تیم فوتبال منچسترسیتی، پیش از این که در تابستان از بایرن مونیخ جدا شود، سه عنوان قهرمانی پی در پی در بوندسلیگا را با «باواریایی ها» کسب کرده بود. «آنچلوتی» که اکنون جانشین وی در «آلیانتس آرنا» شده است، سال گذشته از رئال مادرید اخراج شد.

زمانیکه از «آنچلوتی» درباره علت نقل و انتقالات کم سر و صدای بایرن در تابستان پرسیده شد، وی در پاسخ به «گل» گفت: ساده است، چون تیم دانش فوتبالی بالا و کیفیتی فوق العاده دارد. به نظرم آنها این کیفیت را با «گواردیولا» به دست آوردند. ترکیب تیم را واقعاً ترکیب خوبی دیدم، با وضعیتی ایده آل و دانشی عالی. اساس تیم واقعاً خوب بود در نتیجه هرگز نخواستم که آن را تغییر دهم. هر مربی برای خودش فلسفه ای از فوتبال دارد پس من هم تلاش کردم تا عقایدم را بدون دگرگون کردن تیم اجرایی کنم. می دانم که تیم ما خیلی خوب بازی می کند زیرا آنها سه سال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفته اند. من هم سعی می کنم تا چیزهای جدیدی به آنها بیاموزم. بعضی مواقع وقتی ایده تازه ای ارائه می کنید، بازیکنان بیشتر متمرکز می شوند.

همچنین وی درباره آزادی بیشتر برخی از بازیکنان نسبت به زمان «گواردیولا» افزود: آزادی بیشتر؟ نه. بازیکنان برای هر بازی برنامه ای دارند. در تیم تاکتیک و سازماندهی وجود دارد. قصد دارم یک تیم در میدان بگذارم نه ۱۱ نفر و اگر می خواهید که یک تیم در زمین داشته باشید، قواعدی وجود دارد که بازیکنان باید از آن پیروی کنند. باید به بازیکنان خلاق فضای بیشتری داده شود، فضایی برای اینکه با استعدادهایشان در آنجا بدرخشند. اما هنوز قواعدی وجود دارد که آنها نمی توانند کاملاً آزاد باشند.