نقض حقوق شهروندی درزندانها فوری گزارش شود/ضرورت صدور رای بی ابهام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، یکصد و هفتمین نشست هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با حضور کلیه اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در دادگستری تهران برگزار شد.

اسماعیلی در ابتدای این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) و تقدیر از زحمات اعضاء هیئت اظهار داشت: به طور قطع برنامه بازدیدهای هیئت از مراجع قضائی و انتظامی و زندان ها بسیار مهم و تاثیرگذار است و به نفع دستگاه قضائی خواهد بود. ضروری است این بازدیدها از نظر کمی و کیفی افزایش یابد و چنانچه مصادیقی از نقض حقوق شهروندی بود به فوریت گزارش شود.

وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری اشاره کرد و افزود: با عنایت به مفاد این دستورالعمل و تاکیدات موکد ریاست قوه قضائیه در همایش اخیر دادستان ها در مشهد مقدس، در سطح استان نیز اقدامات قانونی لازم برای برنامه ریزی برای اجرای دقیق این دستورالعمل صورت گرفت و به صورت ماهانه آمار مربوط به زندانیان در ابعاد مختلف مورد بررسی کارشناسانه قرار می گیرد و این موضوع روند خوبی دارد با این حال تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم.

اسماعیلی با تاکید برصدور تصمیمات قضائی متقن و مستدل و به دور از هرگونه ابهامات احتمالی از سوی قضات، اظهار داشت: این امر در جهت تسهیل در اجرای حکم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر بسزائی به دنبال دارد و ستاد دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه و طرح موضوع در جلسات و نشست های متعدد، این امر را بارها مورد تاکید قرار داده است.

در این نشست تعدادی از گزارشات تنظیمی در خصوص بازدیدهای انجام شده توسط هیئت توسط دبیر مربوطه مطرح شد و بحث و تبادل نظر کارشناسانه به عمل آمد و حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.