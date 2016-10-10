دلایل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز دوشنبه در جلسه تسهیل و رفع موان تولید استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: می طلبد دلایل پرداختن نکردن تسهیلات بانکی به تعدادی از واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی که از سوی کارگروه رفع موانع تولید به بانک ها معرفی شدند، مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نگاه ما به تولید است و باید به این مهم دست پیدا کنیم، عنوان کرد: واحدهایی که امکان دارد بار دیگر اقدام به تولید کنند باید مورد حمایت قرار داده شوند.

وی اظهارداشت: سه شنبه هفته آینده یکی از مسئولان کشوری به منظور بررسی عملکرد این کارگروه و به ویژه بانک ها به استان سفر می کنند.

استاندار کردستان ادامه داد: انتظار می رود در این چند روز مصوبات و میزان پرداخت تسیهلات به واحدهای تولیدی استان افزایش پیدا کند.

زاهدی اضافه کرد: قطعا ما نمی توانیم در میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، خود را با سایر استان های کشور هم چون اصفهان و تهران مقایسه کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۹۲۱ واحدی که از طرف کارگروه به بانک ها معرفی شدند، عنوان کرد: باید لیست کاملی از واحدهایی که انصراف دادند و یا دارای مشکلاتی برای دریافت تسهیلات بودند تا اوایل هفته آینده تهیه شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم در این کارگروه گفت: در گذشته واگذاری زمین به متقاضیان با تنظیم و تهیه و تحویل دفترچه ای ما بین شرکت و فرد متقاضی انجام می شد.

شاهو حاجبی بیان کرد: اکنون بعد از ۲۳ سال پیگیری مداوم این شرکت، توانستیم سند تک برگ برای زمین های واگذار شده به متقاضیان دریافت کنیم.

وی اظهارداشت: در حال حاضر برای واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شماره یک سنندج سن تک برگ صادر شده و در هفته های آتی هم برای زمین های واقع درشهرک صنعتی شماره سه سنندج و همچنین سقز هم سند تک برگ صادر می شود.

وی عنوان کرد: با صدور سند تک برگ مالیکت زمین و واحدها تثبیت می شود و مشکل وثیقه بسیاری از این واحدها در بانک های استان هم برطرف می شود.