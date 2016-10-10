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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

استاندار کردستان:

دلایل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی مشخص شود

دلایل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی مشخص شود

سنندج- استاندار کردستان بر مشخص کردن دلایل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به تعدادی از واحدهای تولیدی معرفی شده از سوی کارگروه رفع موانع تولید استان به بانک ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز دوشنبه در جلسه تسهیل و رفع موان تولید استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: می طلبد دلایل پرداختن نکردن تسهیلات بانکی به تعدادی از واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی که از سوی کارگروه رفع موانع تولید به بانک ها معرفی شدند، مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نگاه ما به تولید است و باید به این مهم دست پیدا کنیم، عنوان کرد: واحدهایی که امکان دارد بار دیگر اقدام به تولید کنند باید مورد حمایت قرار داده شوند.

وی اظهارداشت: سه شنبه هفته آینده یکی از مسئولان کشوری به منظور بررسی عملکرد این کارگروه  و به ویژه بانک ها به استان سفر می کنند.

استاندار کردستان ادامه داد: انتظار می رود در این چند روز مصوبات و میزان پرداخت تسیهلات به واحدهای تولیدی استان افزایش پیدا کند.

زاهدی اضافه کرد: قطعا ما نمی توانیم در میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، خود را با سایر استان های کشور هم چون اصفهان و تهران مقایسه کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۹۲۱ واحدی که از طرف کارگروه به بانک ها معرفی شدند، عنوان کرد: باید لیست کاملی از واحدهایی که انصراف دادند و یا دارای مشکلاتی برای دریافت تسهیلات بودند تا اوایل هفته آینده تهیه شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم در این کارگروه گفت: در گذشته واگذاری زمین به متقاضیان با تنظیم و تهیه و تحویل دفترچه ای ما بین شرکت و فرد متقاضی انجام می شد.

شاهو حاجبی بیان کرد: اکنون بعد از ۲۳ سال پیگیری مداوم این شرکت، توانستیم سند تک برگ  برای زمین های واگذار شده به متقاضیان دریافت کنیم.

وی اظهارداشت: در حال حاضر برای واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شماره یک سنندج سن تک برگ صادر شده و در هفته های آتی هم برای زمین های واقع درشهرک صنعتی شماره سه سنندج و همچنین سقز هم سند تک برگ صادر می شود.

وی عنوان کرد: با صدور سند تک برگ مالیکت زمین و واحدها تثبیت می شود و مشکل وثیقه بسیاری از این واحدها در بانک های استان هم برطرف می شود.

کد مطلب 3792150

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