وی با بیان اینکه راه‌اندازی خانه امید در اصفهان در سال‌های طولانی روی زمین مانده بود، اضافه کرد: از این رو در سال جاری و با طرح این موضوع در شورای سالمندان این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در خانه امید سالمندان خدمات فرهنگی، اجتماعی و تفریحی برای بازنشستگاه صندوق بازنشستگی ارائه خواهد شد، اضافه کرد: در حال حاضر در چهار شهرستان استان اصفهان از جمله شهرضا و خمینی‌شهر این خانه راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زمین مورد نیاز برای راه‌اندازی خانه امید سالمندان اصفهان در دست بررسی است، افزود: با موافقت شهرداری اصفهان کلنگ این پروژه تا پایان سال جاری به زمین می‌خورد.

صادقی تصریح کرد: اعتبار اولیه مورد نیاز برای راه‌اندازی خانه امید سالمندان اصفهان از سوی صندوق بازنشستگی تامین خواهد شد و اعتبار اولیه پیش‌بینی شده برای این پروژه ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.