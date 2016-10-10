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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

خانه‌امید اصفهان کلنگ‌زنی می‌شود/پیش‌بینی اعتبار۸۰۰ میلیون تومانی

خانه‌امید اصفهان کلنگ‌زنی می‌شود/پیش‌بینی اعتبار۸۰۰ میلیون تومانی

اصفهان – مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت‌: تا پایان سال جاری با توجه به تامین زمین مورد نیاز برای راه‌اندازی خانه امید سالمندان این پروژه کلنگ‌زنی می‌شود.

سعید صادقی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود بیش از ۴۶۰ هزار سالمند در استان اصفهان اظهار داشت: حدود ۱۰۰ هزار نفر از این افراد عضو صندوق بازنشستگان استان اصفهان هستند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خانه امید در اصفهان در سال‌های طولانی روی زمین مانده بود، اضافه کرد: از این رو در سال جاری و با طرح این موضوع در شورای سالمندان این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در خانه امید سالمندان خدمات فرهنگی، اجتماعی و تفریحی برای بازنشستگاه صندوق بازنشستگی ارائه خواهد شد، اضافه کرد: در حال حاضر در چهار شهرستان استان اصفهان از جمله شهرضا و خمینی‌شهر این خانه راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زمین مورد نیاز برای راه‌اندازی خانه امید سالمندان اصفهان در دست بررسی است، افزود: با موافقت شهرداری اصفهان کلنگ این پروژه تا پایان سال جاری به زمین می‌خورد.

صادقی تصریح کرد: اعتبار اولیه مورد نیاز برای راه‌اندازی خانه امید سالمندان اصفهان از سوی صندوق بازنشستگی تامین خواهد شد و اعتبار اولیه پیش‌بینی شده برای این پروژه ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

کد مطلب 3792157

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