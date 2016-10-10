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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛

بارش پراکنده در استانهای شمالی/ خلیج فارس آخر هفته مواج است

بارش پراکنده در استانهای شمالی/ خلیج فارس آخر هفته مواج است

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: طی دو روز آینده در استان‌های ساحلی دریای خزر در برخی ساعات بارش پراکنده، رعد و برق، وزش باد و در دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی دو روز آینده در استان‌های ساحلی دریای خزر در برخی ساعات بارش پراکنده، رعد و برق، وزش باد و در دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

احمد وظیفه افزود: طی این مدت در ساعات بعدازظهر در برخی نقاط یزد و ارتفاعات استان اصفهان، رگبار و باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در ارتفاعات کرمان و فارس افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، روز چهارشنبه برای اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات آذربایجان شرقی و ارتفاعات خراسان‌رضوی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

لازم به ذکر است که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خلیج‌فارس مواج است.

بیشینه و کمینه دمای تهران در روز جاری به ترتیب ۳۰ و ۱۶ درجه سانتیگراد است.

کد مطلب 3792169

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