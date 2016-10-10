بارش پراکنده در استانهای شمالی/ خلیج فارس آخر هفته مواج است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی دو روز آینده در استانهای ساحلی دریای خزر در برخی ساعات بارش پراکنده، رعد و برق، وزش باد و در دامنههای جنوبی البرز، افزایش ابر پیشبینی میشود.
احمد وظیفه افزود: طی این مدت در ساعات بعدازظهر در برخی نقاط یزد و ارتفاعات استان اصفهان، رگبار و باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در ارتفاعات کرمان و فارس افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیشبینی میشود.
به گفته وی، روز چهارشنبه برای اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات آذربایجان شرقی و ارتفاعات خراسانرضوی افزایش ابر و بارش پراکنده پیشبینی میشود.
لازم به ذکر است که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خلیجفارس مواج است.
بیشینه و کمینه دمای تهران در روز جاری به ترتیب ۳۰ و ۱۶ درجه سانتیگراد است.
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