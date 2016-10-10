به گزارش خبرنگار مهر، علی ضمیری کامل پیش از ظهر دوشنبه در شورای ورزش همگانی استان همدان بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی این استان در کمک به ترویج ورزش همگانی در بین آحاد مردم جامعه تاکید کرد.

وی گفت: در حال حاضر ۴ درصد جمعیت استان همدان به صورت سازمان یافته در ورزش همگانی فعالیت دارند که براساس برنامه باید تا پایان سال به ۵ درصد برسد.

علی ضمیری کامل توسعه ورزش کارمندی، آموزش و پرورش، کارگری و شهرداری را نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی هماهنگ دانست.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان همدان افزود: هدف اصلی در ترویج ورزش همگانی ارتقا سطح سلامت جامعه و کاهش آسیب های جسمانی و روحی است.

ضمیری کامل گفت: این طرح از مصادیق اقتصاد مقاومتی بوده و باعث کاهش هزینه های درمان می شود.

وی مشارکت ۲۳درصدی مردم در برنامه های ورزشی استان همدان را مثبت ارزیابی کرد و با تقدیر از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی که در احصا آمار ورزش همگانی همکاری و هم افزایی دارند، گفت: تعامل با دستگاه‌های اجرایی مهمترین عامل توسعه ورزش همگانی در استان است.