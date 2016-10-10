جشنواره ملی دانشجویی« نگاه نو» در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دیانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: جشنواره ملی دانشجویی نگاه نو اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

دیانی افزود: بخش‌های مختلف جشنواره نگاه نو شامل همایش علمی با محوریت سبک زندگی اسلامی - ایرانی و نیز برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری در موضوعات مختلف اعم از فیلم، عکس، تئاتر، خوشنویسی، صنایع‌دستی و ... است.

دیانی با اشاره به سطح ملی جشنواره نگاه نو و تعداد زیاد مخاطبان دانشگاهی که در این رویداد بزرگ حضور پیدا خواهند کرد خواهان بهره‌گیری از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نیز توان کارشناسی موجود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شد.

جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران هم در این دیدار صمیمی ضمن ابراز خرسندی از وقوع این رویداد بزرگ فرهنگی در استان به همت دانشگاه مازندران؛ این جشنواره را فرصتی مطلوب برای معرفی همه قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان برشمرد و تأکید کرد که اداره کل متبوع وی در تمام سطوح جشنواره همکاری و مشارکت جدی خواهد کرد.

همچنین مقرر شد به‌منظور تعمیق روابط فی‌مابین، هیئت کارشناسی از سوی دو طرف اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی کند تا تمهیدات لازم جهت تنظیم تفاهم‌نامه فرهنگی بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دانشگاه مازندران فراهم شود.