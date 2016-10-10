بزرگ ترین درس عاشورا؛ هشدار درباره استحاله فرهنگی و سیاسی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسویمقدم، قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در یادداشتی به تاریح عاشورا و ظرفیت های بی بدیل آن در هدایت انسان ها پرداخته است؛
تاریخ عاشورا، درسهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی ارزنده و متنوعی را به امت اسلامی، بلکه به همه آزادیخواهان راستین ارائه میکند، اما بزرگترین درس، هشدار درباره استحاله فرهنگی و سیاسی یک جامعه ارزشمدار است. این درس، خصوصاً برای ملت ایران که با الهام گرفتن از فرهنگ عاشورا و رهبری یکی از فرزندان راستین ابا عبدالله الحسین (امام خمینی [ره]) انقلابی را بر پایه ارزشهای اسلامی پدید آوردند، فوقالعاده مهم، بیدارکننده و عبرتآموز است اگر بگوییم که حادثه عاشورا و قیام حضرت امام حسین (ع) بهواسطه بستر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که کاملاً استحاله شده بود بهوقوع پیوست گزاف نیست، بلکه منطبق با یک حقیقت تاریخی است.
چه شد که جامعه اسلامی، به فاصله ۵۰ سال پس از رحلت پیامبر خدا(ص) چنان به انحطاط گرایید که فرزند همان پیامبر و یکی از بزرگترین شخصیت علمی و اخلاقی و سیاسی آن دوران که کراراً باواسطه یا بیواسطه فضائلش را از پیامبر(ص) شنیده بودند، به همراه شماری از فرزندان و نزدیکان و یارانش به فجیعترین شکل ممکن به شهادت برسانند و خاندانش را به اسارت ببرند؟
از جمله عوامل اصلی پیدایش چنین شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و فاصله گرفتن مردم از بسیاری از رفتارها و کردارهای اسلامی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بیتوجهی نخبگان جامعه و روی آوردن آنان به زخارف دنیا و دور شدن از اصل و بنیانهای آموزههای اسلامی بهنحوی که دنیاگرایی به یک اصل رقابتی و به رخ کشیدن همدیگر به یک هنجار تبدیل شده بود.
موجبات قیام امام حسین(ع) از ۳۰ سال قبل از سال ۶۰ هجری فراهم شده است بهخصوص ۱۳ سال منتهی به حادثه عاشورا. در این دوران است که بهتدریج هنجارها به ناهنجاریها تبدیل و قبح دنیاطلبی و رفاهزدگی در میان نخبگان از بین میرود و به صورتی تبدیل میشود که بسیاری از صحابه اولیه و مجاهدان در راه خدا به انحرافات گوناگون سیاسی و اخلاقی و اقتصادی کشیده میشوند.
به تعبیر مسعودی (صاحب کتاب مروجالذهب) وقتی علی بن ابیطالب (ع) به شهادت رسید، امام حسن (ع) بالای منبر رفت و گفت از پدرم پول زردی یعنی طلا و نقره باقی نماند، جز ۷۰۰ درهم که از حقوق و مقرری او زیاد آمد. این در حالی است که وقتی خلیفه سوم از دنیا رفت قیمت املاک او در وادی القری و حنین و جاهای دیگر بیش از ۱۰۰ هزار دینار طلا میشد، با اسبها و شترهای زیادی که داشت.
زبیر، کاخی معروف در بصره ساخت و خانههای زیادی در کوفه و اسکندریه مصر داشت.
اموال و دارایی او در حال مرگ ۵۰ هزار دینار طلا، هزار اسب، هزار کنیز و غلام و مستغلاتی فراوان در شهرهای مختلف بود.
طلحه، عبدالرحمن عوف زهری، سعد ابن بیوقاص، زید بن ثابت همگی از مادیات دنیا آنچنان متمتع شده بودند که وقتی در تاریخ مطالعه میشود، باعث حیرتآور است.
و این آخری، همانی است که بعد از مرگش آنقدر طلا و نقره از او بر جای ماند که با تبر میشکستند و بین ورثه تقسیم میکردند.
عدهای از نخبگان سیاسی و اجتماعی و پیشقراولان اسلام از جاده اصلی آموزههای وحیانی و توحیدی فاصله گرفتند و طبعاً دیگر آن شرایط فراهم نبود تا روند تکاملی صدر اسلام ادامه یابد و به سوی فلاح و صلاح امت پیامبر، جامعه مدیریت و هدایت شود.
روند انحرافات و انحطاط سرعت گرفت و هرگونه ارزش به ضد خود تبدیل شد بدل گشت و اعوجاجات دینی به حدی فزونی گرفت که جز با یک انقلاب خونین و انفجار بزرگ نمیشد این دره عمیق را پر کرد ...
لذا حضرت فرمود: «لطلب الاصلاح فی امه جدّی أرید أن آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و سیرَ بسیرَه جدّی و اَبی علی بن ابیطالب ...»
و اینک رسانههای استکباری که از صداقت مردم کاذبانه بهره میبرند بهدنبال سیطره خود در جهان هستند و از فضا و زمین در تلاشند تا ذهنها را مخدوش، افکار را آلوده، دلها را غافل و جانها را از معنویت و انسانیت تهی کنند و فرهنگ ثروت و قدرت و شهوت را تبلیغ و ترویج کنند و اشاعه دهند و نظام سلطهگری، فزونخواهی، بیعدالتی و ظلم و ستم به کشورهای غیربرخوردار بهویژه جهان اسلام را بسط دهند و هر روز با ترفندی خاص و شگردی نو بهدنبال چپاول و تکاثر در اموال و سیاست و قدرت خود باشند و این اوضاع کشورهای اسلامی را رقم بزنند که بهوضوح پیداست.
اینکه گفته میشود هر روز عاشورا و هر زمین کربلا است، راهبرد عمیق و استواری است که در دل تاریخ جاری و ساری است تا زمان و دنیا باقی است این خط و این مبارزه ادامه و استمرار خواهد داشت تا روزی که وعده حق تحقق یابد و مستضعفان وارثان زمین گردند.
تأمل در آنچه بدان اشارت رفت نشان میدهد که تاریخ عاشورا از ظرفیت بیبدیلی در هدایت انسانها و سازندگی جامعه آرمانیِ انسانی و مبتنی بر ارزشهای اسلامی برخوردار است و با توجه به این ظرفیت فرهنگی راز این حدیث نبوی گشوده میشود که در حساسترین نقطه عرش الهی از حسین(ع) بهعنوان چراغ هدایت و کشتی نجات یاد شده است: «اِنّ الحسین بن علی (ع) فی السّماءِ اکبَر منه فی الارض و اِنّه المکتوبٌ عَن یمینِ عرشِ ا... تعالی مصباح الهدی و سفینه النجاه»
بیترید، همه امامان (ع) چراغ هدایت و کشتی نجاتند، اما ظرفیت فرهنگی تاریخ عاشورا سبب شده است که نام امامحسین (ع) بدین عنوان به ثبت برسد.
آری بهرهگیری صحیح از این اقیانوس بیکران فرهنگی و دینی تاریخ عاشورا و پرهیز از سطحینگری و شعار زدگی و بهخصوص زدودن چهره تابناک عاشورا از هرگونه تحریف، انحراف و خرافات میتواند نه تنها ملتهای مسلمان، بلکه جهان را از بنبست اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نجات دهد. از این روست این همه تأکید بر زنده نگهداشتن عاشورا، رفتن به کربلا و زیارت سیدالشهدا و دفاع از حریم حرم آن ثاراللهی که تا در کالبد جامعه اسلامی جاری است، اسلام و قرآن و فضائل و ارزشها و کرامت انسانی هم زنده و جاودان خواهد بود.
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