خراسان جنوبی میزبان ۱۰ هزار قطعه پرنده مهاجر می شود

بهمن مودی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پرندگان سیبری و مناطق شمال ایران با شروع فصل پاییز، مهاجرت خود را به تالاب های خراسان جنوبی آغاز کردند.

وی با بیان اینکه برخی از گونه ها مانند خوتکا به خراسان جنوبی مهاجرت کرده اند، افزود: پیش بینی می شود بیش از ۱۰ هزار قطعه پرنده به این استان مهاجرت کند.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: پرندگان موجود در خراسان جنوبی به دو دسته بومی و مهاجر تقسیم بندی می شوند.

مودی با بیان اینکه همچنین می توان پرندگان مهاجر را به دو دسته آبزی، کنارآبزی و خشکزی تقسیم بندی کرد، افزود: پرندگان شکاری، هوبره، باقرقره شکم سیاه و باقرقره گندمی از انواع خشکزی هستند.

وی انواع اردک ها، سلیم ها، چیلیک ها را از جمله پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر دانست و گفت: این پرندگان به تالاب کجی نمک زار نهبندان، تالاب خور و سدهای رزه و فرخی خراسان جنوبی مهاجرت می کنند.

مودی با بیان اینکه شروع مهاجرت ها از شهریور ماه است، افزود: همچنین دی ماه اوج مهاجرت ها بوده و تا فروردین ماه نیز این پرندگان در خراسان جنوبی می مانند.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: اگر شرایط خراسان جنوبی برای این پرندگان دشوار باشد، به نوار ساحلی جنوب و سیستان و بلوچستان مهاجرت می کنند.