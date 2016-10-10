خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: عربستان سعودی اخیرا مرتکب جنایت بزرگی در شهر «صنعاء» یمن شده است. جنگنده های این رژیم روز شنبه هفته جاری با بمباران کردن یک مراسم عزا در شهر «صنعاء» بیش از ۹۰۰ شهروند یمنی را شهید و یا زخمی کردند. این حملات، اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت، با این حال آمریکا، ترکیه و کشورهای غربی در قبال آن همچنان سکوت کرده اند.

ریاض در کمال وقاحت مدعی است که ائتلاف سعودی تحت رهبری‌شان هیچ نقشی در این جنایت هولناک نداشته است و این حادثه ناشی از وقوع انفجار بوده است. علاوه بر این، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت این سازمان مدعی شده است که ریاض در تلاش است تا گام هایی را در راستایی شناسایی عاملان این جنایت و محاکمه آنها بردارد. در واقع ریاض قصد دارد با این اقدام از زیر بار مسئولیت جنایت ددمنشانه در صنعاء شانه خالی کند و همچون گذشته افکار عمومی منطقه و جهان را فریب دهد.

مقامات رژیم سعودی گستاخانه خود را از یکی از بی‌سابقه‌ترین جنایت‌های تاریخ علیه یک ملت بی‌دفاع، مبرّا می دانند که البته بیش از نیز از آنها انتظار نمی رود؛ چراکه آنها پیشتر نیز با اظهانظرهای عجیب و غریب خود در خصوص حوادث یمن، افکار عمومی را بیش از این متعجب و متحیّر ساخته اند. به عنوان نمونه می توان به اظهارات وزیر دفاع سعودی اشاره کرد که در برهه‌ای از زمان ضمن نادیده گرفتن شعور افکار عمومی، در توجیه جنایت های جنگی این رژیم در یمن مدعی شده بود: «عربستان در یمن از خود دفاع می کند»!

علاوه بر این، پیشتر اظهارنظرهای دیگری از این دست نیز توسط سعودیها به گوش رسیده است که از جمله آنها می توان به تلاش این رژیم برای برقراری صلح در یمن اشاره کرد! در هر صورت، با توجه به اظهارات «محیّر العقول» سعودیها در توجیه جنایت های جنگی‌شان علیه زن و مرد و پیر و جوان در یمن، اقدام آنها در انکار نقش خود در یورش به مراسم عزا در شهر «صنعاء» چندان هم بعید به نظر نمی رسید. با توجه به اظهارات «محیّرالعقول» سعودیها در توجیه جنایت هایشان در یمن، اقدام آنها در انکار نقش خود در جنایت شهر «صنعاء» چندان هم بعید به نظر نمی رسید

از انکار نقشِ «أظهر من الشمسِ» سعودیها که بگذریم، به اهدف سعودیها در یورش ددمنشانه آنها به شهر صنعاء می رسیم. بدون شک، رقم خوردن چنین فاجعه‌ای در این سطح نشان می دهد که ایده آن از یک اتاق فکر خارج شده است؛ بر همین اساس نمی توان حمله روز شنبه سعودیها به مجلس عزا در شهر صنعاء را در چهارچوب حملات روزانه آنها به مناطق مختلف یمن بررسی کرد. جنایت اخیر، به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و به منظور تحقق برخی از اهداف ریاض، انجام شد که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می شود؛

*شکست سنگین و ننگین در یمن؛ عربستان سعودی در طول بیش از یک سال و نیم گذشته که از زمین و آسمان بر مردم بی‌دفاع و بی‌گناه یمن می‌تازد، موفق به تحقق هیچیک از اهداف ترسیم شده نبرد یمن نشده است. سعودیها توقع داشتند که از یک سو بتوانند عنصر مزدور و دست‌نشانده خود یعنی «عبد ربه منصور هادی» را به کرسی قدرت بازگردانند و از سوی دیگر، اگر موفق به این تحقق این مهم نشدند، بتوانند استان «عدن» را تحت اشغال خود درآورند.

با این حال، عربستان سعودی نه موفق به بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن به این کشور شد و نه از پسِ اشغال استان «عدن» برآمد. حتی حمایت‌های مالی و تسلیحاتی ریاض از گروه تروریستی ـ تکفیری «القاعده» در استان عدن نیز نتوانست به این هدف سعودیها جامه عمل بپوشاند. بر همین اساس، سعودیها پس از مشاهده آنکه دستاوردشان از یورش وحشیانه به یمن «تقریبا هیچ» بوده است، برای جبران شکست سنگین و ننگین خود در صدد انتقام جویی از زنان و کودکان یمنی برآمدند و با فاجعه‌ای که رقم زدند به نوعی، عقده‌گشایی کردند.

*ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یمن؛ عربستان سعودی با جنایتی که در شهر «صنعاء» پایتخت یمن مرتکب شد، قصد داشت تا در صفوف مردم یمن رعب و وحشت ایجاد کند. سعودیها خواستند تا با این اقدام، این پیام را به گوش غیرنظامیان یمنی برسانند که حمایت آنها از ارتش و کمیته های مردمی نتیجه ای جز ادامه کُشت و کشتار در این کشور به دنبال نخواهد داشت. در واقع، همانگونه که گفته شد عربستان سعودی تداوم مقاومت ارتش و کمیته های مردمی یمن را حاصل حمایت های مردمی از آنها قلمداد می‌کنند و به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار بستند تا به این حمایت پایان داده و مقاومت مبارزان یمنی را بشکنند. ریاض، مقاومت ارتش و کمیته های مردمی یمن را حاصل حمایتهای مردمی از آنها میداند و به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار بسته تا به این حمایت پایان داده و مقاومت مبارزان یمنی را بشکنند

*احتمال هدف قرار دادن شخصیت‌های سیاسی و نظامی یمنی؛ برخی از اخبار حاکی از آن هستند که عربستان سعودی با جنایتی که در شهر «صنعاء» مرتکب شد، به دنبال ترور شخصیت‌های سیاسی و نظامی حاضر در مراسم ترحیم پدر وزیر کشور یمن بوده است. البته تاکنون به دلیل شدید بودن فاجعه ای که رخ داده است، امکان تفکیک پیکر شهداء از یکدیگر و شناسایی دقیق آنها میسر نشده است. از سوی دیگر، حجم هجوم وحشیانه سعودیها به مراسم عزا به حدی بوده است که شمار زیادی از شرکت کنندگان در آن آنقدر در آتش سوختند که دیگر امکان تشخیص هویت آنها نخواهد بود.

در همین ارتباط، پایگاه «یمنی پرس» می نویسد: «تاکنون اسامی حدود ۳۰ نفر از شخصیت های سیاسی و نظامی که در مراسم عزا در شهر صنعاء شهید شدند، مشخص شده است». این پایگاه یمنی در ادامه گزارش خود آورده است: «به احتمال قوی عربستان سعودی قصد داشته تا در حمله به مجلس عزا پدر وزیر کشور یمن شماری از شخصیت‌های یمنی را هدف ترور قرار دهد». در هر صورت، اینکه آیا هدف اصلی عربستان سعودی از فاجعه ای که در صنعاء خلق کرد، ترور شخصیت های یمنی بوده یا نه، با روشن‌تر شدن بیشتر ابعاد این حادثه در آینده، مشخص می شود.

در حال حاضر، آنچه که بیش از پیش برای افکار عمومی منطقه و جهان به اثبات رسیده، این است که عربستان سعودی رقابت تنگاتنگی را رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایتهای جنگی علیه غیرنظامیان آغاز کرده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران منطقه ای بر این باورند که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی دو روی یک سکّه هستند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. سعودیها با جنایتی که در شهر صنعاء مرتکب شده و ۹۰۰ نفر از شهروندان یمنی را به خاک و خون کشیدند، این واقعیت تلخ را اثبات کردند که حتی ظرفیت پیشی گرفتن از صهیونیست‌ها در ارتکاب جنایت جنگی را دارا هستند و خیلی زود می توانند رکورد تل‌آویو در به خاک و خون کشیدن افراد بی‌گناه را بشکنند.

مسأله دیگر این است که عربستان سعودی به هیچ وجه نمی توانست بدون حمایت های خارجی و جلب رضایت آنها، دست به چنین جنایت بزرگ و بی سابقه ای بزند. بدون شک سعودیها پیش از ارتکاب این جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بشردوستانه، رضایت متحدان غربی و عربی خود را جلب کرده بودند سعودیها پیش از ارتکاب این جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بشردوستانه، رضایت متحدان عربی و غربی خود را جلب کرده بودند . کما اینکه «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش أنصارالله یمن در سخنرانی اخیر خود با اشاره به حمایت های خارجی از ریاض، صراحتا اعلام کرد: «عربستان سعودی با نظارت آمریکا و جلب رضایت کاخ سفید دست به جنایت در صنعاء زد».

امروز دیگر بر هیچکس این مسأله پوشیده نیست که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی نقش بسزایی در جنایت های سعودی ها در یمن ایفا می کنند؛ از فروش پیشرفته‌ترین تسلیحات جنگی به رژیم سعودی گرفته تا حمایت سیاسی از آن در مجامع بین المللی. همین حمایت‌ها موجب شده تا عربستان سعودی ضمن ادامه قتل و غارت در یمن، بجای پاسخگویی، گستاخانه موضع گیری کند.

موضع ایالات متحده آمریکا در قبال حمله وحشیانه ائتلاف سعودی به مجلس عزا در شهر صنعاء نیز در نوع خود قابل توجه و تأمل است. آمریکایی ها در موضعی با هدف فریب افکار عمومی اعلام کردند که قصد دارند حمایت خود از ائتلاف سعودی را بازنگری و در آن تجدیدنظر کنند. حال سؤال اینجاست که آیا طی یک سال و نیم گذشته مردم یمن با سلاح هایی غیر از سلاح های آمریکا، جنگنده هایی غیر از جنگنده های آمریکایی و پول هایی غیر از پول های آمریکا به خاک و خون کشیده شدند؟

اگر ایالات متحده آمریکا قصد دارد در حمایت خود از ائتلاف سعودی تجدیدنظر کند، بهتر است بجای طرح ادعاهای واهی و مضحک و تکیه بر گفتار به جای عمل، سرازیر شدن تسلیحات نظامی پیشرفته به ریاض را متوقف سازد و از حمایت جنایتکاران جنگی در شورای امنیت سازمان ملل دست بکشد. نقش مستقیم ایالات متحده آمریکا در کشتار مردم بی گناه و بی دفاع یمن آنقدر واضح است که حتی «کریس مورفی» سناتور آمریکایی هم نتوانست این نقش را انکار کند.

در همین ارتباط، مورفی با انتشار پُستی در صفحه منسوب به خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «بمب‌های آمریکایی، هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی، اطلاعات آمریکایی. چرا هنوز داریم به عربستان کمک می‌کنیم تا چنین کارهایی کند؟» سناتور آمریکایی: «بمب‌های آمریکایی، هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی، اطلاعات آمریکایی. چرا هنوز داریم به عربستان کمک می‌کنیم تا چنین کارهایی کند؟» این اظهارات صریح یک مقام آمریکایی به خوبی گویای واقعیت تلخی است که در یمن می گذرد و کاخ سفید آن را انکار می کند. این پُست این سناتور آمریکایی به تنهایی برای اثبات نقش این کشور در جنایت های رژیم سعودی در یمن، کفایت می کند.

تا زمانی که این حمایت‌ها ادامه داشته باشد، تجاوز نظامی سعودی در یمن نیز ادامه خواهد داشت. وقتی که عالی ترین مقام سازمان ملل متحد ـ به عنوان اصلی ترین نهاد متولی صلح و ثبات و حفظ اصول حقوق بشری در سراسر جهان ـ پس از مدتی، از موضع خود در قبال جنایت های سعودیها علیه کودکان در یمن عقب بنشیند، نمی توان انتظار توقف تجاوز نظامی به یمن را داشت.

در هر صورت، رژیم سعودی پس از ارتکاب این جنایت، پاسخ سختی را از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن دریافت کرد. یمنی ها پس از این جنایت، در حمله ای غافلگیرانه به شهرهای مرزی سعودی، ۲۵ نظامی این رژیم را به هلاکت رساندند تا به سعودیها این پیام را برسانند که تشدید جنایت های آنان نه تنها موجبات تسلیم مردم یمن را فراهم نمی آورد، بلکه آنها را در مبارزه با جنایتکاران مقاوم‌تر می سازد.