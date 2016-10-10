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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان:

تربیت قرآنی از نیازهای ضروری در جوامع اسلامی است

تربیت قرآنی از نیازهای ضروری در جوامع اسلامی است

سنندج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: یکی از نیازهای ضروری جوامع اسلامی تربیت قرآنی است و باید مفاهیم قرآنی در زندگی تمامی مسلمانان ساری و جاری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی امروز دوشنبه در کارگاه آموزشی تاثیر نهضت حسینی در احیای دین مبین اسلام که با حضور مدیرکل ادیان و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزارشد، گفت: زنان نقش بی‌بدیلی در جامعه دارند و به عنوان نیمی از جامعه در راستای فرهنگ‌سازی و تربیت و آگاه‌سازی حضور فعالی ایفا می‌کنند.

وی  رسالت بانوان را انسان‌سازی و تربیت انسان‌ها به عنوان مهمترین و ارزشمندترین مولفه در جامعه نام برد و اظهارداشت: با تربیت فرزندان صالح کمک بزرگی به ایجاد جامعه‌ای سالم و معنوی خواهند کرد.

وی  به نقش بانوان در توسعه فعالیت‌های قرآنی به عنوان یک نیاز ضروری در جامعه اشاره کرد و افزود: نیاز ضروری جامعه ما در حال حاضر تربیت قرآنی است و باید قرآن وارد زندگی همه مردم شود و مفاهیم قرآنی در زندگی جاری و ساری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: تبلیغات اسلامی با وجود داشتن تشکل‌هایی مانند بانوان فرهیخته و فعالان قرآنی و فرهنگی می‌تواند گام ارزشمندی در در راستای ایجاد راهکارهای علمی برای توسعه فرهنگی و دینی جامعه بردارد.

حجت‌الاسلام کرمی ترویج مفاهیم تعالی قرآنی، تقویت مهارت های زندگی، ترویج سبک زندگی اسلامی و نقش زنان در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه را از دیگر تاثیر نقش زنان در جامعه ذکرکرد و خواستار توجه جدی بانوان به این موارد شد.

وی بر مهارت تعامل با دیگران تاکید کرد و یادآور شد: عدم تعامل داشتن موجب ایجاد مشکلاتی در جامعه خواهد شد و نباید این مهم را نادیده گرفت.

وی نقش زنان در کاهش آسیب‌های اجتماعی را اساسی خواند و اضافه کرد: بانوان با ایجاد آرامش در خانواده می‌توانند کمک بزرگی به کاهش آسیب‌های اجتماعی کنند.

گفتنی است،در این کارگاه آموزشی علاوه بر مدیحه‌سرایی مدیرکل فرق و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان مدرس کارگاه به ارائه مطالبی در خصوص فلسفه قیام نهضت امام حسین(ع) پرداخت.
 

کد مطلب 3792203

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