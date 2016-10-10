تربیت قرآنی از نیازهای ضروری در جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی امروز دوشنبه در کارگاه آموزشی تاثیر نهضت حسینی در احیای دین مبین اسلام که با حضور مدیرکل ادیان و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزارشد، گفت: زنان نقش بی‌بدیلی در جامعه دارند و به عنوان نیمی از جامعه در راستای فرهنگ‌سازی و تربیت و آگاه‌سازی حضور فعالی ایفا می‌کنند.

وی رسالت بانوان را انسان‌سازی و تربیت انسان‌ها به عنوان مهمترین و ارزشمندترین مولفه در جامعه نام برد و اظهارداشت: با تربیت فرزندان صالح کمک بزرگی به ایجاد جامعه‌ای سالم و معنوی خواهند کرد.

وی به نقش بانوان در توسعه فعالیت‌های قرآنی به عنوان یک نیاز ضروری در جامعه اشاره کرد و افزود: نیاز ضروری جامعه ما در حال حاضر تربیت قرآنی است و باید قرآن وارد زندگی همه مردم شود و مفاهیم قرآنی در زندگی جاری و ساری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: تبلیغات اسلامی با وجود داشتن تشکل‌هایی مانند بانوان فرهیخته و فعالان قرآنی و فرهنگی می‌تواند گام ارزشمندی در در راستای ایجاد راهکارهای علمی برای توسعه فرهنگی و دینی جامعه بردارد.

حجت‌الاسلام کرمی ترویج مفاهیم تعالی قرآنی، تقویت مهارت های زندگی، ترویج سبک زندگی اسلامی و نقش زنان در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه را از دیگر تاثیر نقش زنان در جامعه ذکرکرد و خواستار توجه جدی بانوان به این موارد شد.

وی بر مهارت تعامل با دیگران تاکید کرد و یادآور شد: عدم تعامل داشتن موجب ایجاد مشکلاتی در جامعه خواهد شد و نباید این مهم را نادیده گرفت.

وی نقش زنان در کاهش آسیب‌های اجتماعی را اساسی خواند و اضافه کرد: بانوان با ایجاد آرامش در خانواده می‌توانند کمک بزرگی به کاهش آسیب‌های اجتماعی کنند.

گفتنی است،در این کارگاه آموزشی علاوه بر مدیحه‌سرایی مدیرکل فرق و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان مدرس کارگاه به ارائه مطالبی در خصوص فلسفه قیام نهضت امام حسین(ع) پرداخت.

