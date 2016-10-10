به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی صبح دوشنبه در جمع دانش‌آموزان مجتمع شبانه روزی استعدادهای درخشان کمیته امداد بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر توجه خوبی به توسعه علمی صورت گرفته است و با حمایت استاندار بوشهر طرح‌های متنوعی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: بوشهری‌ها دارای استعدادهای بسیار خوبی هستند که باید با اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش علمی به تولید نیروی انسانی توانمند در استان کمک کنیم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری بوشهر با اشاره به اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان استان بوشهر خاطرنشان کرد: این طرح امسال گسترش یافته و شیب اجرای طرح تندتر می‌شود.

وی بهبود وضعیت تولیدات علمی را به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مد نظر در کشور عنوان کرد و افزود: در سایه تربیت و پرورش نیروی انسانی مولد می‌توانیم به این تولیدات علمی مورد نظر دست یابیم.

جمشیدی با اشاره به برخورداری کمیته امداد بوشهر از مجتمع‌های آموزشی، بیان کرد: این مجتمع‌ها ظرفیت خوبی برای ارتقای سطح تحصیلی دانش‌آموزان استان بوشهر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های دانش‌آموزی سال گذشته مجتمع شبانه‌روزی استعدادهای درخشان کمیته امداد بوشهر به همراه تعدادی از مربیان و دبیران همکار با کمیته امداد در این آئین تجلیل شدند.