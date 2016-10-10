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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

احمد شرفخانی خبرداد:

نمازظهر تاسوعا و عاشورا در ۲۳۳۷ امامزاده برگزار می شود

نمازظهر تاسوعا و عاشورا در ۲۳۳۷ امامزاده برگزار می شود

همزمان با سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین و یاران باوفایش، نماز ظهر تاسوعا و عاشورا ی حسینی درراستای اهداف قیام سید وسالار شهیدان در ۲۳۳۷ بقعه و امامزاده در سراسر کشور برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «احمد شرفخانی» معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان در گفت وگویی با تسلیت فرارسیدن ایام تاسوعا وعاشورای ابا عبدالله الحسین(ع) به مردم عزادار ایران اظهار داشت: در راستای اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش، از ابتدای محرم  سوگواره بصیرت عاشورایی با حضور ۵۰۰۰ روحانی در بیش از دو هزار و ۹۵۶ بقعه متبرکه و امامزاده با برپایی ۷۱۳ خیمه  معرفت و هزاران  مراسم سوگواری وعزاداری در حال بر گزاریست.

وی  سخنرانی؛ قرائت زیارت عاشورا، مقتل خوانی، ذکر مصیبت امام حسین(ع) و یاران با وفایش، تعزیه و مرثیه سرایی را از ویژه برنامه‌های مهم سوگواره بصیرت عاشورایی عنوان کرد و گفت: در این راستا، یکی از ویژه برنامه‌های مهم بصیرت عاشورایی، مراسم شب و روز تاسوعا و عاشورا است که در این ایام حزن و اندوه، با هماهنگی انجام شده، مراسم سوگواری در امامزادگان و بقاع متبرکه با مقتل خوانی، ذکر مصیبت، سخنرانی و برپایی خیمه‌های معرفت برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام شرفخانی ادامه داد: همچنین در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گرفته است تا  در راستای اهداف  قیام امام حسین (ع) نماز ظهر و عصر روز تاسوعا و عاشورای حسینی در صحن آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه به صورت باشکوه و با حضور هیئت‌های عزاداری و جمعیت سوگوار  برگزار شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف یکی دیگر از برنامه‌های مهم سوگواره بصیرت عاشورایی، را برگزاری «شام غریبان» در امامزادگان و بقاع متبرکه دانست و گفت: برگزاری جلسات ختم قرآن و برپایی نمایشگاه چراغ هدایت در ۱۳۰۳ امامزاده و بقعه متبرکه از دیگر  برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در ایام تاسوعا و عاشورا است.

کد مطلب 3792215

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