نمازظهر تاسوعا و عاشورا در ۲۳۳۷ امامزاده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «احمد شرفخانی» معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان در گفت وگویی با تسلیت فرارسیدن ایام تاسوعا وعاشورای ابا عبدالله الحسین(ع) به مردم عزادار ایران اظهار داشت: در راستای اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش، از ابتدای محرم سوگواره بصیرت عاشورایی با حضور ۵۰۰۰ روحانی در بیش از دو هزار و ۹۵۶ بقعه متبرکه و امامزاده با برپایی ۷۱۳ خیمه معرفت و هزاران مراسم سوگواری وعزاداری در حال بر گزاریست.

وی سخنرانی؛ قرائت زیارت عاشورا، مقتل خوانی، ذکر مصیبت امام حسین(ع) و یاران با وفایش، تعزیه و مرثیه سرایی را از ویژه برنامه‌های مهم سوگواره بصیرت عاشورایی عنوان کرد و گفت: در این راستا، یکی از ویژه برنامه‌های مهم بصیرت عاشورایی، مراسم شب و روز تاسوعا و عاشورا است که در این ایام حزن و اندوه، با هماهنگی انجام شده، مراسم سوگواری در امامزادگان و بقاع متبرکه با مقتل خوانی، ذکر مصیبت، سخنرانی و برپایی خیمه‌های معرفت برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام شرفخانی ادامه داد: همچنین در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گرفته است تا در راستای اهداف قیام امام حسین (ع) نماز ظهر و عصر روز تاسوعا و عاشورای حسینی در صحن آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه به صورت باشکوه و با حضور هیئت‌های عزاداری و جمعیت سوگوار برگزار شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف یکی دیگر از برنامه‌های مهم سوگواره بصیرت عاشورایی، را برگزاری «شام غریبان» در امامزادگان و بقاع متبرکه دانست و گفت: برگزاری جلسات ختم قرآن و برپایی نمایشگاه چراغ هدایت در ۱۳۰۳ امامزاده و بقعه متبرکه از دیگر برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در ایام تاسوعا و عاشورا است.