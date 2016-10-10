کسب رتبه دوم خراسان جنوبی در مبارزه علیه بیماری تب مالت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی خراسان جنوبی محمد اصغرزاده اظهارکرد: بر اساس ارزیابی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور از عملکرد ادارات کل دامپزشکی استانها در پوشش دام ها علیه بیماری تب مالت رتبه دوم کشور را کسب کرد.

وی میزان پیشرفت عملیات واکسیناسیون بره و بزغاله ها را ۱۱۳ درصد پیش بینی استان عنوان کرد و ادامه داد: خراسان جنوبی بعد از استان همدان رتبه دوم کشور را در تحقق برنامه های پیش بینی کسب کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در سال های گذشته درصد شیوع بیماری تب مالت در جمعیت انسانی یکی از شهرستان های خراسان جنوبی بالاتر از حد متوسط بود، دامپزشکی با پیگیری و پوشش حداکثری دام ها و آموزش دامداران سبب کاهش شیوع بیماری در جمعیت دامی و انسانی شد.