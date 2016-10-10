  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

معاون دامپزشکی خراسان جنوبی خبر داد:

کسب رتبه دوم خراسان جنوبی در مبارزه علیه بیماری تب مالت

کسب رتبه دوم خراسان جنوبی در مبارزه علیه بیماری تب مالت

بیرجند- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی از کسب رتبه دوم این مجموعه در مبارزه علیه بیماری تب مالت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی خراسان جنوبی محمد اصغرزاده اظهارکرد: بر اساس ارزیابی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور از عملکرد ادارات کل دامپزشکی استانها در پوشش دام ها علیه بیماری تب مالت رتبه دوم کشور را کسب کرد.

وی میزان پیشرفت عملیات واکسیناسیون بره و بزغاله ها را ۱۱۳ درصد پیش بینی استان عنوان کرد و ادامه داد: خراسان جنوبی بعد از استان همدان رتبه دوم کشور را در تحقق برنامه های پیش بینی کسب کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در سال های گذشته درصد شیوع بیماری تب مالت در جمعیت انسانی یکی از شهرستان های خراسان جنوبی بالاتر از حد متوسط بود، دامپزشکی با پیگیری و پوشش حداکثری دام ها و آموزش دامداران سبب کاهش شیوع بیماری در جمعیت دامی و انسانی شد.

کد مطلب 3792217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها