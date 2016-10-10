آمادگی موکب البرز برای میزبانی از ۳۰ هزار زائر حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برای میزبانی ۳۰ هزار زائر حرم امام حسین(ع) در روز اربعین، پیش از ظهر دوشنبه در فرمانداری کرج برگزار شد، بنا بر اعلام ستاد برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع)، بیش از دو میلیون نفر از عاشقان اهل بیت(ع)، برای زیارت حرم امام حسین (ع) در روز اربعین شهادت آن امام همام ثبت نام کرده اند و ستاد برگزاری مراسم اربعین، برای پذیرایی و اسکان ۷۵۰ هزار نفر از زائرین، به یاری کشور عراق می رود.

بنابراین گزارش، بخشی از مسئولیت اسکان و پذیرایی از زائرین در سفر به کربلای معلی، توسط استان ها انجام می شود که سهم استان البرز در این خصوص پذیرایی از ۳۰ هزار زائر است.

علی قنبر زمانی سرپرست فرمانداری کرج در این خصوص گفت: سنت حسنه گرامیداشت اربعین حسینی(ع)، یکی از باشکوهترین اجتماعات شیعیان است که در سال های اخیر علاوه بر اینکه مراسمی مذهبی و نشان دهنده عشق شیعیان به سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) است، به نمادی از انسجام و وحدت بین شیعیان تبدیل شده است که امیدواریم با هماهنگی هر چه بیشتر، امسال نیز مانند سال های گذشته به خوبی انجام پذیرد.

وی گفت: جلسات متعددی در استانداری البرز و فرمانداری کرج برای هماهنگی دستگاه های مرتبط انجام شده است که با همکاری بین ادارات، ان شاء الله شاهد برگزاری بهینه این مراسم و رضایت زائران خواهیم بود.