به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، جمعی از اعضای شورای شهر قم با حضور در محل احداث شهرک خودرویی قم، از نزدیک در جریان روند تکمیل و احداث واحدها و بخشهای جنبی این شهرک قرار گرفتند.
شهرک خودرویی قم در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار و با زیربنای ۱۵۰ هزار مترمربع در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در بلوار شهید رجایی و در مجاورت میدان میوه و تره بار قم در حال احداث است.
در این شهرک تمام خدمات مرتبط با خودروهای سبک ارائه میشود و خدمات مختلف موجود در شهر از جمله خدمات بانکی، رستوران، مسجد، پاساژ و خدمات عمومی در آن پیش بینی شده است.
احداث ۶۶ نمایشگاه و ۲۱۸ تعمیرگاه در فاز نخست این شهرک پیش بینی شده است اما طرح شهرک کاملاً باز بوده و امکان تغییرات وجود دارد.
شرایط مالکیت باید از همین ابتدا شفاف باشد
رئیس شورای اسلامی شهر قم در این بازدید با تأکید بر رعایت زمانبندی در پروژه شهرک خودرویی، خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا زمان کوتاهتر شده تا هم سرمایهگذار سود بیشتری ببرد هم زمینه سرعت بخشی به خدمات فراهم شود.
ولیالله بیاتی با تأکید بر اینکه واگذاریها باید با معرفی نامه اتحادیه صورت گیرد، گفت: شرایط مالکیت باید از همین ابتدا شفاف و روشن شود تا کسی که ملکی را خریداری میکند از شرایط دقیقاً مطلع باشد.
وی اظهار داشت: شرایطی فراهم شود تا تسهیلات ارزان قیمت به علاقمندان ارائه شود تا افراد ضعیفتر در این صنف هم بتوانند خرید واحد داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شاخصهای مختلفی برای سودآوری از سرمایه گذاری وجود دارد، افزود: به هر صورت زمانی که سرمایه گذاری صورت گرفته و قرار است صنوفی به این شهرک منتقل شوند، باید اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
بیاتی با تأکید بر رویکرد شورای شهر برای حمایت از سرمایه گذاران، اظهار کرد: هرجا نیاز باشد برای حمایت شورا، اعضا ورود خواهند کرد و شهرداری هم در این زمینه برنامههای خوبی در دستور کار دارد.
اجرای شهرک خودرویی قم در چند فاز
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم در این بازدید با بیان اینکه شهرک خودرویی قم در چند فاز اجرایی خواهد شد، گفت: در برنامه زمانبندی مشخص باید راهکارهای مختلف برای راهاندازی این شهرک را به کار بگیریم تا بتوانیم شاهد رونق آن باشیم.
سیدامیر سامع افزود: برای اینکه این پروژه موفق باشد باید در محدوده زمانی مشخص تمرکز خاصی روی آن صورت بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه باید تمام نیازهای شهر قم در حوزه خدمات خودرو در این شهرک برآورده شود، اظهار کرد: در صدد هستیم تمام خدمات لازم خودرویی شهر را به این شهرک با پیش بینی بخشهای مختلف منتقل کنیم.
واحدها و صنوف آلاینده شهر شناسایی شوند
عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این بازدید با تأکید بر طراحی و اجرای شهرک خودرویی با توجه به اهداف اولیه آن خاطرنشان کرد: ما نمیخواهیم هیچ ظرفیتی به قابلیتهای خدمات خودرو و صنوف آلاینده شهر اضافه شود.
عباس ذاکریان تصریح کرد: اینگونه نباشد که این شهرک اجرا و راه اندازی شود و عدهای بیایند و در آن سرمایهگذاری کرده و آن را رونق دهند بی آنکه واحدهای فعال آلاینده و نازیبای شهر تعطیل شود؛ به ازای هر واحدی که در این شهرک راهاندازی میشود باید یک واحد در شهر تعطیل شود.
وی با تأکید بر شناسایی واحدها و صنوف آلاینده شهر، خاطرنشان کرد: به موازات انجام عملیات اجرایی پروژه شهرک صنوف باید واحدها و مجموعههای مرتبط داخل شهر شناسایی و در خصوص بسترسازی انتقال آنها زمینه سازی شود.
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