به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی کاراته مهلت ثبت نام از کاراته کاهای مدعی حضور در رقابتهای قهرمانی جهان یکشنبه ۱۸ مهرماه به پایان رسید و آخرین آمار شرکت کنندگان در این رقابتها منتشر شد.

این دوره از رقابتها در دو بخش کاتا و کومیته تیمی و انفرادی ۵ آبان ماه (۲۶ اکتبر) آغاز و ۵ روز به طول خواهد انجامید. برای حضور در این مسابقات ۱۰۲۴ کاراته کا مطرح از ۱۱۸ کشور جهان ثبت نام کرده اند.

خلوت ترین بخش مسابقات کاتای تیمی زنان و مردان است که به ترتیب ٢٨ و ٢٧تیم در آن به رقابت خواهند پرداخت. شلوغترین وزن نیز، وزن ۶۷- کیلوگرم مردان است که ۹۰ کاراته کا ثبت نام کرده اند و سعید احمدی دارنده نایب قهرمان سال ۲۰۱۲ جهان کار دشواری برای کسب مدال در این وزن دارد.

همچنین وزن ۷۵- کیلوگرم مردان با ۸۳ کاراته کا از دیگر اوزان شلوغ این رقابتهاست. در بخش زنان نیز کاتای انفرادی با ۶۵ کاتارو و کومیته انفرادی وزن ۶۱- کیلوگرم با ۵۷ کاراته کا از شلوغترین اوزان هستند.

در کومیته تیمی مردان که تیم کشورمان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پای به آوردگاه جهانی می گذارد، ۶۳ کشور ثبت نام کرده اند.

براساس برنامه اعلام شده سوم و چهارم آبان ماه ثبت نام قطعی تیم های شرکت کننده، قرعه کشی رقابتها و مراسم افتتاحیه برگزار می شود. چهارشنبه ۵ آبان ماه از ساعت ۹ صبح به وقت محلی تا ۱۱/۳۰ وزنکشی کاراته کاهای زنان و مردان برگزار می شود. از ساعت ۹ صبح نیز کاتاروها به روی تاتامی می روند.

رقابتهای کومیته نفرادی اوزان ۸۴+ و ۸۴- کیلوگرم مردان، ۶۸+ و ۶۸-کیلوگرم زنان و ۷۵- کیلوگرم مردان از ساعت ۱۲/۳۰ تا ۱۸/۳۰ در مرحله حذفی برگزار خواهد شد. از ساعت ۲۰ تا ۲۰/۳۰ هم رقابتهای معلولین برگزار می شود.

پنجشنبه ۶ آبان ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ مسابقات کومیته انفرادی ۶۱- و ۵۵- کیلوگرم زنان، ۶۷- و ۶۰- کیلوگرم مردان، ۵۰- کیلوگرم زنان، کاراته نابینایان، مرحله شانس مجدد کلیه اوزان مردان و زنان، کاتای تیمی مردان و زنان تا مرحله شانس مجدد برگزار می شود.

جمعه ۷ آبان ماه در سومین روز این رقابتها از ساعت ۹ صبح رقابتهای کومیته تیمی مردان و زنان و کاراته ویلچر تا مرحله شانس مجدد انجام می شود. شنبه ۸ آبان ماه دیدارهای نهایی و رده بندی کلیه اوزان انفرادی، معلولین و نابینایان برگزار خواهد شد و یکشنبه ۹ آبان ماه در روز پایانی این رقابتها کاتای انفرادی و تیمی، کومیته تیمی و کاراته ویلچر در مرحله نهایی و رده بندی برگزار می شود.

تیم ملی کشورمان در صورت آماده شدن روادید برای حضور در این دوره از رقابتها یک هفته زودتر راهی اتریش خواهد شد.