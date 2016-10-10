بنیاد ایران شناسی در ایلام به معرفی فرهنگ غنی استان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز دوشنبه در جلسه بنیاد ایران شناسی اظهار داشت: ایران اسلامی از قدیمی ترین مناطقی که بشر از ابتدای حیات تاکنون در آن سکنی داشته و در این میان تمدن مردم عیلام باستان با هزاران سال پیش بر می گردد.

وی افزود: قدیمی ترین آثار حیات هم اکنون در تپه علی کش دهلران کشف شده که نشان دهنده تاریخ کهن تمدن بشری در این منطقه بوده است.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: آثار تاریخی و باستانی متعددی در نقاط مختلف کشور و این استان وجوددارد که در صورت جانمایی امکانمات دسترسی و ایجاد تجیهزات رفاهی در مجاورت این اماکن می توان درامدهای سرشاری از جذب گردشگران داخلی و خارجی در این نقاط بدست آورد.

کلانتری ادامه داد: بنیاد ایران شناسی می تواند در معرفی این مراکز هدف گردشگری به نسل جدید خدمات شایان توجهی ارائه دهد و در این زمینه با تاسیس شعبه این بنیاد در استان می توان جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان را در کشور و حتی سطح جهان معرفی کرد.

وی با اشاره به تردد میلیونی زائران اربعین از مرز مهران در استان ایلام گفت: عزیمت میلیونی زائران ابا عبدالله الحسین (ع) برای شرکت در این کنگره عظیم فرصت بسیار خوبی برای استان بوچجود آورده تا ایلام را بیشتر در ابعاد ملی و بین المللی معرفی کنیم.

وی گفت: سال گذشته در ایام اربعین زائرانی از ۳۲ کشور از طریق مرز بین المللی مهران به عتبات عالیات عزیمت کردند که می توان از این مسئله می تواند بهترین استفاده را برای معرفی استان برد.