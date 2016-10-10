۵۱ تیم دامپزشکی همدان بر ذبح دام در ایام محرم نظارت دارند

محمود رضا رسولی در گفت‌وگو با مهر از آمادگی اداره کل دامپزشکی استان همدان برای نظارت شرعی و بهداشتی بر دامهای قربانی شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان گفت: ۵۱ اکیپ ثابت و سیار متشکل از ۲۳ دکتر دامپزشک، ۱۵ ناظر ذبح شرعی و ۴۳ بازرس گوشت، نظارت بر ذبح دامهای قربانی در ایام تاسوعا و عاشورا را بر عهده دارند.

رسولی گفت: به منظور حفظ سلامت و تامین بهداشت عمومی این اداره کل در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بر ذبح قربانی های مردم نظارت دارد و سلامت لاشه های دام های نذری را بررسی می کند.

وی عنوان کرد: کشتارگاه های استان همدان در این ایام آماده خدمت رسانی به شهروندان است و از کسانی که در این ایام قربانی دارند تقاضا می شود برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان قربانی های خود را در کشتارگاه ها قربانی و در غیر این صورت در مراکزی که در استان مشخص شده و زیر نظر بازرسان شرعی و بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان است، قربانی کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان از شهروندان خواست به منظور اطلاع بیشتر با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند و از خدمات رایگان این اداره در تمام نقاط استان بهره مند شوند.