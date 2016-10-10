کشف بقایای دندان چندهزار ساله از یک گردشگر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از لایو ساینس، دانشمندان موفق به کشف بقایای دندانهایی با قدمت چند هزار ساله در دشت سالزبوری انگلیس شده اند که مهمترین ویژگی ساختاری آن بنای تاریخی و معماگونه «استون هنج» است. بررسیهای صورت گرفته بر روی این دندانها نشان می دهد که به افرادی غیربومی تعلق داشته که در واقع به عنوان مسافر یا گردشگر راهی این منطقه از جهان شده و پس از مرگ در همانجا دفن شده اند.

این یافته های جدید نشان می دهد که برخی انسانها که در گذشته های طولانی زندگی می کرده اند افرادی همواره مسافر بوده اند که در سراسر بریتانیا و قاره اروپا جابجا شده و پس از مرگ در همان نقطه دفن می شده اند.

دندانهایی که در این دشت بزرگ شناسایی شده اند متعلق به اوایل عصر برنز یعنی چیزی درحدود ۲۵۵ تا ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد است.

دانشمندان برای تشخیص این دندانها و کسب اطلاعات کافی درباره آنها از فرآیندی موسوم به «آنالیز ایزوتوپ اکسیژن» استفاده کرده اند. آنها با مقایسه اطلاعات مربوط به سایر دندانهای شناسایی شده در این منطقه متوجه شده اند که به افرادی به جز بومیان دست سالزبوری تعلق داشته و از این رو می توان آنها را گردشگر توصیف کرد.

این مطالعه توسط گروهی از دانشمندان دانشگاههایی از بریتانیا و چند کشور دیگر اروپایی انجام شده تا نقل مکان انسانهای باستانی را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.