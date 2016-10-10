برگزاری مسابقات بین المللی کاراته بانوان بمناسبت دهه فجر درتبریز

لیلا جاویدان به خبرنگار مهر گفت: رشته کاراته یکی از محبوب ترین و پرجمعیت ترین رشته های ورزشی در بین بانوان استان است و بر همین اساس و به مناسبت روز جهانی این رشته ورزشی، یک دوره مسابقه کاراته در تبریز برگزار شد.

وی در ادامه افزود: این مسابقات تحت نظر مربیان و داوران با سابقه استان و با حضور مسئولان ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان و نیز مسئولان استعداد یابی کاراته آموزش و پرورش استان در سالن کوثر برگزار شد.

معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سطح تمامی شهرستان های استان شاهد فعالیت بانوان کاراته کار هستیم، تصریح کرد: بر همین اساس این استان امسال بمناسبت دهه فجر میزبان برگزاری مسابقات بین المللی بانوان کاراته کار در تبریز خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: خوشبختانه رشته کاراته مورد توجه بسیاری از باشگاه های دولتی و خصوصی در سطح آذربایچان شرقی بوده و به بانوان کاراته کار استان خدمات های متعددی را ارائه می دهند.

جاویدان به مقام آوری بانوان کاراته کار آذربایجان شرقی در مسابقات سبکی کشوری و تیم های کاراته بانوان نابینای استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: کاراته استان در مسابقات کشوری دارای مقام های انفرادی بسیاری است و جهت حضور مقتدرانه تیم های استانی، استعداد یابی در رده های خردسالان، نونهالان و نوجوانان انجام شده و تمرینات آماده سازی برای حضور در مسابقات آینده نیز در حال برگزاری است.