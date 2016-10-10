به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی برای سرمایهگذاری است و باید ظرفیتهای سرمایهگذاری استان به خوبی معرفی شود.
وی با اشاره به نقش توسعه سرمایهگذاری در فع مشکلات اشتغال و افزایش تولید و . . . تاکید کرد: باید شرایط فراهم کرد که فرآیند صدور مجوزها ویژه سرمایهگذاران کوتاه شود.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت برگزاری نشستهای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه در استان، بیان کرد: تصمیمگیریهای مهمی در نشستهای شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود که باید کارگروههای تخصصی آن نیز تشکیل شود.
وی اضافه کرد: کارگروههای شورای برنامهریزی میتواند در ارائه نظارت کارشناسی برای بهبود تصمیمگیریهای شورای برنامهریزی ارائه کنند که مدیران استان نیز باید توجه خاصی به این نشستها و کارگروهها داشته باشند.
سالاری در ادامه بر لزوم داشتن پیوست فرهنگی و سلامت برای طرحها و پروژههای مهم تاکید کرد و ادامه داد: پیوست سلامت یکی از ضروریات است و پروژهها و طرحهای استان با نگاه و توجه ویژه به موضوع سلامت باید اجرا شود.
وی همچنین بر لزوم داشتن پیوست فرهنگی برای طرحهای مختلف در استان تاکید کرد و افزود: تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتهای صنعتی یکی از موارد مهم است که در پیوستهای فرهنگی مورد توجه است.
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