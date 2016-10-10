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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست همدان خبر داد:

رهاسازی ۷۵ جانور وحشی در طبیعت استان همدان

رهاسازی ۷۵ جانور وحشی در طبیعت استان همدان

همدان- معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: طی ۶ ماه نخست سال جاری ۱۶ گونه شامل ۷۵ موجود که زیستگاهشان در حیات وحش استان همدان قرار دارد، به طبیعت بازگشتند.

عادل عربی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۷۵ ساکن حیات وحش استان همدان به طبیعت بازگشتند، افزود: ۱۰ قطعه بوتیمار، ۱۰ بهله سارگپه، ۱۳ قطعه کبک، ۹ قطعه طرقه، ۸ بهله دلیجه، ۶ بهله عقاب طلایی، ۶ قطعه سهره، ۳ قطعه لاک پست و ۳ بهله جغد شاخدار از جمله گونه هایی هستند که طی ۶ ماه نخست سال جاری به زیستگاه هایشان در استان همدان بازگشته اند.

عربی افزود: همچنین یک قلاده سنجاب، یک قطعه خرگوش، یک قطعه مرغ مینا، یک قطعه زنبورخوار، یک قطعه باکلان، یک بال لک لک و یک حلقه مار آبی نیز طی این مدت در طبیعت رها شده اند.

وی بیان کرد: این گونه ها توسط دوستداران محیط زیست و شهروندان و یا از طریق کشف و ضبط از متخلفان قانون شکار و صید به ادارات حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شده و پس از تیمار در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان همدان رهاسازی شدند.

وی گفت: منطقه حفاظت شده شراء، تالاب آبشینه و منطقه شکار ممنوع الوند در شهرستان همدان، منطقه شکار ممنوع تجرک در شهرستان های فامنین و ملایر، منطقه حفاظت شده خانگرمز در تویسرکان، منطقه حفاظت شده آلموبلاغ در اسدآباد و منطقه شکار ممنوع شیرین سو میزبان این گونه ها بوده اند.

کد مطلب 3792243

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