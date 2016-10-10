رهاسازی ۷۵ جانور وحشی در طبیعت استان همدان

عادل عربی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۷۵ ساکن حیات وحش استان همدان به طبیعت بازگشتند، افزود: ۱۰ قطعه بوتیمار، ۱۰ بهله سارگپه، ۱۳ قطعه کبک، ۹ قطعه طرقه، ۸ بهله دلیجه، ۶ بهله عقاب طلایی، ۶ قطعه سهره، ۳ قطعه لاک پست و ۳ بهله جغد شاخدار از جمله گونه هایی هستند که طی ۶ ماه نخست سال جاری به زیستگاه هایشان در استان همدان بازگشته اند.

عربی افزود: همچنین یک قلاده سنجاب، یک قطعه خرگوش، یک قطعه مرغ مینا، یک قطعه زنبورخوار، یک قطعه باکلان، یک بال لک لک و یک حلقه مار آبی نیز طی این مدت در طبیعت رها شده اند.

وی بیان کرد: این گونه ها توسط دوستداران محیط زیست و شهروندان و یا از طریق کشف و ضبط از متخلفان قانون شکار و صید به ادارات حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شده و پس از تیمار در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان همدان رهاسازی شدند.

وی گفت: منطقه حفاظت شده شراء، تالاب آبشینه و منطقه شکار ممنوع الوند در شهرستان همدان، منطقه شکار ممنوع تجرک در شهرستان های فامنین و ملایر، منطقه حفاظت شده خانگرمز در تویسرکان، منطقه حفاظت شده آلموبلاغ در اسدآباد و منطقه شکار ممنوع شیرین سو میزبان این گونه ها بوده اند.