رسیدن به رشد و توسعه همه جانبه بدون آمار دقیق امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز دوشنبه در حاشیه شرکت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ اظهار داشت: خوشبختانه درجه اهمیت شرکت در سرشماری ها از سوی مردم به نسبت سالیان گذشته بسیار بالا رفته ولی برای دستیابی به آمار تمامی افراد جامعه رسانه ها باید در تبیین اهمیت این موضوع تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: یکی از دلایل موفقیت کشورهای توسعه یافته در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است و برای رسیدن به نقطه مورد نظر در کشورمان نیز باید گام های اساسی به منظور دستیابی به آمار متقن برداشته شود.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: ملت بزرگ ایران همواره همراه و همگام با مسئولان در برهه های حساس پیش روی نظام حضور داشته اند و در این موقعیت خاص نیز با لبیک به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت گسترده در سرشماری این وظیفه ملی خود را انجام خواهند داد.

لطفی پیامد شرکت گسترده در سرشماری و ارائه آمار صحیح از سوی مردم را برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت مسئولان برای برطرف کردن مشکلات پیش روی کشور دانست و از عموم مردم استان ایلام در نقاط شهری و روستایی خواست علاوه بر شرکت در سرشماری اینترنتی با مامورانی که به صورت حضوری به درب منازل مردم حضور می یابند نهایت همکاری را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام بیان برخی سخنان از سوی افراد مغرض مبنی بر اینکه در صورت شرکت در سرشماری یارانه شما قطع می شود را مغرضانه توصیف کرد و از مردم خواست با توجه به تاکیدات مسئولان به این سخنان بیهوده گوش فرا ندهند.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ استان ایلام نیز با اشاره به اهمیت برگزاری سرشماری های عمومی در کشور از ائمه جمعه سراسر استان خواست اهمیت این موضوع را در مجالس مختلف برای مردم تبیین و انان را به شرکت در سرشماری ترغیب کنند.

رحمت الله قیصوری افزود: بر اساس برنامه ریزی ها ۴۰ درصد خانوارها باید به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کنند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ از سوم تا ۲۴ مهر به صورت اینترنتی برگزار می شود و در مرحله دوم ماموران به صورت حضوری از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبان به درب منازل مردم مراجعه و اطلاعات آنها را ثبت می کنند.