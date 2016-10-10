آموزش حقوق شهروندی برای کار کنان دولت ضعیف بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر دوشنبه در جلسه حقوق شهروندی، گفت:ارزیابی از ۵۲ دستگاه دولتی و خدماتی در استان زنجان توسط بازرسین انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: در مجموع از ۲۵۵ دستگاه دولتی و خدماتی در سطح استان و شهرستان ارزیابی توسط بازرسین انجام گرفت که مدت زمان بازرسی ۷۹۲ نفر ساعت بوده است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: در بحث حقوق شهروندی ۹ برنامه با ۴۶ شاخص تعریف شده و در این حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، شهرداری زنجان و فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان به تربیت برتر شناخته شدند.

سلطانی تاکید کرد: در حوزه عفاف و حجاب ۱۰ برنامه با ۵۶ شاخص تعریف شده که در این میان سه دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، جهاد دانشگاهی و سازمان تبلیغات اسلامی به ترتیب برتر معرفی شدند.

وی افزود: در این میان این دستگاههای برتر در این دو حوزه تقدیر خواهند شد چرا که امتیاز عالی را کسب کردند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان یاد آورشد:در بخش حقوق شهروندی ۹۰ درصد از ادارات در سطح قابل تقدیر هستند و در حوزه حجاب و عفاف ۸۷.۴۱ درصد از دستگاههای اجرایی وضعیت مناسبی را دارند.

سلطانی تاکید کرد: در استان براساس ارزیابی های انجام گرفته ۶۹ درصد از دستگاههای اجرایی در بحث حقوق شهروندی در سطح عالی، ۳۱ درصد متوسط بودند.

وی گفت:در بحث حجاب و عفاف ۵۲ درصد از دستگاههای اجرایی رتبه عالی را دارند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تصریح کرد: در بحث آموزش کار کنان و مدیران در خصوص حقوق شهروندی ضعیف کار کرده ایم که باید این حوزه تقویت شود.