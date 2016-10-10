کلاهبرداری مرد رمال در شبکه های اجتماعی

سرهنگ فخرالدین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه زنی ۳۴ ساله، با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان مبنی بر اخاذی از وی از سوی فردی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اش، موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموان با انجام تحقیقات از مالباخته دریافتند، متهم به اخاذی که از چند ماه قبل با مالباخته به واسطه دعانویسی و فالگیری در شبکه اجتماعی تلگرام آشنا شده با دسترسی به تصاویر خصوصی این زن با تهدید از مالباخته سه میلیون ریال اخاذی کرد.

رئیس پلیس فتای قزوین، خاطر نشان کرد: با بررسی های تخصصی در فضای مجازی توسط تیم کارشناسی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ توکلی، با بیان اینکه متهم در بازجویی های پلیسی به بزه انتسابی معترف و انگیزه خود را سودجویی و سوءاستفاده از کاربران عنوان کرد.

وی افزود: نامبرده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل بعدی تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس پلیس فتای قزوین، در پایان هشدار داد: به تبلیغات و آموزش های فال و فالگیری اینترنتی هرگز اعتماد نکنید، زیرا آسیب‌های ناشی از آن مشکلاتی همچون اعتیاد به فال، ایجاد مشکلات روحی و روانی، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، کلاهبرداری و ضررهای مالی و آسیب‌های جانی و غیره را به دنبال دارد.