فراخوان ساخت ١۰ فیلم کوتاه ۱۰۰ثانیه ای منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان خوزستان، دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان در نظر دارد نسبت به ساخت ١۰ فیلم کوتاه ١۰۰ ثانیه ای اقدام کرده و با بهره گیری از هنر فعالان این رشته در استان این فیلم ها را تهیه و تولید کند.

بنا بر این گزارش، از همه هنرمندان، هنرجویان و علاقمندان این عرصه دعوت می شود طرح های خود را حداکثر تا ١۵ آبان ماه سال جاری به دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان به نشانی اهواز، امانیه، خیابان دز شرقی، بین عارف و لقمان، حوزه هنری خوزستان ارسال و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ١۴- ٣٣٧٣١٣١٢ تماس حاصل کنند.