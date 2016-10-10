به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی،افزود: موضوع حقوق شهروندی و رعایت آن در مجموعه نیروی انتظامی به مراتب سخت‌تر از دستگاه‌های اجرایی است.

وی اظهار کرد: ماموریت نیروی انتظامی بیشتر سلبی است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: اصلی ترین موضوع حقوق شهروندی در نیروی انتظامی باز داشتی ها و تحت نظری ها است و این موضع به لحاظ ابعاد گوناگون اهمیت دارد.

صالحی به موضوع بهداشت در بازداشتگاه‌ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمام امکانات بهداشتی در بازداشتگاه‌های استان زنجان فراهم است و مجرمین از حقوق شهروندی لازم بسیار خوبی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: فردی که به دلایل مختلف دستگیر شده در مجموعه حقوق شهروندی القای آرامش و امنیت به وی اولین کاری است که انجام می شود.

صالحی گفت: مقوله مهم حقوق شهروندی در بازداشتگاه‌ها مورد توجه است که در این راستا هزار و ۹۲۵ نفر ساعت آموزش برای کار کنان ناجا انجام گرفته است.

وی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در خصوص لزوم توجه به بازداشتگاه‌های استان تقدیر کرد.