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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

فرمانده انتظامی استان زنجان:

تمام امکانات بهداشتی در بازداشتگاه‌های استان زنجان فراهم است

تمام امکانات بهداشتی در بازداشتگاه‌های استان زنجان فراهم است

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان به موضوع بهداشت در بازداشتگاه‌ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمام امکانات بهداشتی در بازداشتگاه‌های استان زنجان فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی،افزود: موضوع حقوق شهروندی و رعایت آن در مجموعه نیروی انتظامی به مراتب سخت‌تر از دستگاه‌های اجرایی است. 

وی اظهار کرد: ماموریت نیروی انتظامی بیشتر سلبی است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: اصلی ترین موضوع حقوق شهروندی در نیروی انتظامی باز داشتی ها و تحت نظری ها است و این موضع به لحاظ ابعاد گوناگون اهمیت  دارد.

صالحی به موضوع بهداشت در بازداشتگاه‌ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمام امکانات بهداشتی در بازداشتگاه‌های استان زنجان فراهم است و مجرمین از حقوق شهروندی لازم بسیار خوبی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: فردی که به دلایل مختلف دستگیر شده در مجموعه حقوق شهروندی القای آرامش و امنیت به وی اولین کاری است که انجام می شود.

صالحی گفت: مقوله مهم حقوق شهروندی در بازداشتگاه‌ها مورد توجه است  که در این راستا هزار و ۹۲۵ نفر ساعت آموزش برای کار کنان ناجا انجام گرفته است.

وی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در خصوص لزوم توجه به بازداشتگاه‌های استان تقدیر کرد.

کد مطلب 3792265

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