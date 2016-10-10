ارسلان غمگین در گفت وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم حمایت جدی دولت از شرکت های سازنده کشتی در داخل کشور، از عدم ارائه سفارش ساخت شناور به عنوان بزرگترین مشکل شرکت‌های کشتی‌سازی ازجمله اروندان نام برد و اظهار کرد: متاسفانه دستگاههای سفارش دهنده شناور به رغم اینکه می توانند درخواست های خود را به شرکتهای سازنده شناور در داخل کشور ارائه کنند اما همچنان خریدهایشان از خارج کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر کار خرید کشتی از کشورهای شرق ازجمله چین، سنگاپور و مالزی انجام می‌شود، افزود: متاسفانه شناورهایی خریداری می شوند که از زمان ساختشان مدت زمان زیادی گذشته است.

مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان با بیان اینکه ما در سطح کشور شرکت‌های کشتی‌سازی بسیار خوبی داریم، عنوان کرد: کشتی سازی اروندان خود در بحث ساخت شناورهای آلومینیومی در خاورمیانه حرف اول را می‌زند.

به گفته وی، ایران به واسطه توان کشتی سازی اروندان در ساخت شناورهای آلومینیومی، در جرگه هفت کشور سازنده این نوع از شناور قرار دارد.

غمگین با تاکید دوباره بر اینکه بزرگ‌ترین معضل شرکت ما و شرکتهای مشابه داخلی، موضوع خرید کشتی است که همچنان لاینحل باقی مانده، تصریح کرد: مسئولان مرتبط بایستی برای رفع این مشکل چاره اندیشی و کمک کنند.

مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان گفت: در زمان حاضر ما در کشتی‌سازی اروندان ناهنجاریهای گذشته را به عنوان میراث یدک می‌کشیم و با مشکلات زیادی مواجه هستیم، در همین راستا به کمک و توجه خاص مسئولان نیازمندیم.

وی با بیان اینکه در بحث‌ ساختارهای مالی مشکل داریم، افزود: صاحب سهام در خصوص رفع مشکل ساختار مالی به ما کمک کند.

غمگین با بیان اینکه ما شرکتی سفارش گیرنده برای ساخت انواع شناورها هستیم، ادامه داد: بایستی دستگاههای سفارش دهنده طی فراخوانی حجم سفارشات خود اعم از تعداد شناورهای درخواستی و مدت زمان مورد نظرشان برای ساخت و تحویل شناورها را اعلام کنند تا ما نیز بتوانیم در این خصوص اعلام آمادگی کنیم.

مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان در پایان، از آمادگی واحد متبوعه خود برای ساخت و تحویل شناورهای همگن و مورد نیاز دریایی کشور خبر داد.