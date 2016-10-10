مرضیه هوشمندنژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر به انتشار دومین اثر خود اشاره کرد و گفت: «ترجمان اشک‌ها» در قالب سپید و رباعی در ۸۰ صفحه توسط انتشارات ساقی منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه شعر آیینی حاوی اشعار برگزیده در کنگره‌های مختلف شعر است، افزود: مقدمه این کتاب توسط عبدالرحیم سعیدی‌راد از شعرای مطرح شعر آیینی کشور نوشته شده است.

هوشمندنژاد که پیش از این کتاب مجموعه شعر «ستون مورچه‌ها» را به چاپ رسانده با اشاره به اینکه تلاش داشتم تا مجموعه شعر آیینی «ترجمان اشک‌ها» در ماه محرم منتشر شود، بیان کرد: این کتاب در ۲ فصل و با همکاری بسیج هنرمندان به چاپ رسیده است.

به گزارش مهر، برخی از سروده‌های هوشمندنژاد در مجموعه شعر «ترجمان اشک‌ها» در ادامه می‌آید:

پیراهن سوگ

تا بیرق و ماتم و عزا بر پا شد

پیراهن سوگ بر تن دنیا شد

ای اهل زمین ماه محرم آمد

مهمانی خاص حضرت زهرا شد

برای نازدانه سه ساله رقیه بنت الحسین(س)

گفتند که با تو هیچ کس کار نداشت!

گفتند که راه شام هم خار نداشت!

گفتند دروغ بوده آن شب، اما...

دیدیم چه شد!....خرابه دیوار نداشت...!