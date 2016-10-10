مدیر مسئول روزنامه «افغانستان تایمز» مورد سوء قصد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو کلید»، «عبدالصبور سریر» مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز، شب گذشته از یک سوء قصد در شهر کابل جان سالم بدر برد.

سریر گفت: شب گذشته در نزدیکی منزلش واقع در حوزه پانزدهم امنیتی پلیس کابل، هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: این افراد مسلح که سوار خودرو بودند، قصد ربودن وی را داشتند اما پس از رسیدن اهالی محل، موفق به انجام این کار نشدند.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از آنکه افراد مسلح ناشناس وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند ماشین، کامپیوتر، موبایل و سایر وسایل وی را نیز با خود بردند.

این خبرنگار افغانستانی از آنچه که کم‌ کاری پلیس برای دستگیری عاملان این حادثه خواند، به شدت انتقاد کرد.

از سوی دیگر، نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، حمله به این خبرنگار را به شدت محکوم کرد و ادامه خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان را نگران کننده خواند.

«عبدالمجیب خلوتگر» رییس اجرایی این نهاد، گفت: هفته گذشته، پرخشونت‌ترین هفته برای خبرنگاران در افغانستان بود که طی آن، دست‌کم پنج خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند.

این نهاد، از دولت افغانستان به خصوص از نهادهای امنیتی خواست که عاملان حمله به مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز را شناسایی و بازداشت کنند.

با این حال، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: پلیس کابل با هدف شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد، تحقیقات خود را آغاز کرده است.

به گفته «صدیق صدیقی» سخنگوی این وزارتخانه عاملان این رویداد پس از بررسی‌های پلیس شناسایی می شوند.