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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان:

حجم ترافیک در جاده های زنجان سنگین است

حجم ترافیک در جاده های زنجان سنگین است

زنجان-مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: در حال حاضر حجم ترافیک در جاده های استان زنجان بسیار سنگین است.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به ضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کردو افزود: در حال حاضر به علت ترافیک سنگین در تمام جاده های استان زنجان تردد به سختی انجام می گیرد. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر  حجم ترافیک در تمام جاده های استان زنجان سنگین است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان از مسافران خواست با توجه به شلوغی جاده ها با دقت رانندگی کرده و از سرعت غیر مجاز خودداری کنند.

خوشکام  تاکید کرد: با توجه به اینکه امروز دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود، تردد در جاده ها بسیار سنگین می شود، در این میان رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری امن و راحت را برای خود و دیگران رقم بزنند.

وی از افزایش ترددها طی امروز در جاده های استان زنجان خبر داد.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان از رانندگان خواست با توجه به سنگینی تردد در جاده ها با دقت و حوصله رانندگی کنند.

کد مطلب 3792279

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