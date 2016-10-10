کربلا به همه اقشار، مذاهب و پیروان مکاتب الهی تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از مدیران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین اظهار کرد: همه ادیان و مذاهب به ائمه اطهار و امام حسین (ع) علاقه‌مند هستند و علاقه اهل سنت به اهل‌بیت (ع) کمتر از علاقه شیعیان به خاندان امامت و رسالت نیست.

امام‌جمعه قزوین ادامه داد: هنوز صدای «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین (ع) در عالم طنین‌انداز است و این درخواست امام به همه دوران‌ها و زمان‌ها تعلق دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: یار امام حسین (ع) کسی است که وقتی صدای اذان به گوش او می‌رسد به سوی نماز بشتابد و نسبت به پدر و مادر خود محبت و دوستی داشته باشد.

وی گفت: دوست امام حسین (ع) کسی است که نسبت به دوستان ایشان دوستی داشته و نسبت به دشمنان خاندان امامت و رسالت دشمن باشد و همواره در مقابل ظلم ایستاده و از حق دفاع نماید.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: این‌که برخی‌ها می‌گویند امام حسین (ع) با عمربن‌سعد مذاکره کرد، حرف غلطی است چرا که امام حسین (ع) به عمربن‌سعد گفت که از خیانت‌ها و شیطنت‌های خود دست بردارد؛ آیا نام این مذاکره است؟!

در ابتدای این دیدار کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری، سرودی را در توصیف کربلا و امام (ره) قرائت کردند.