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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

پیش از ظهر امروز انجام شد:

بازدید استاندار البرز از پروژه‌های نیمه تمام شهرستان نظرآباد

بازدید استاندار البرز از پروژه‌های نیمه تمام شهرستان نظرآباد

کرج - استاندار البرز به همراه جمعی از مدیران کل از پروژه های نیمه تمام شهرستان نظرآباد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی پیش از ظهر دوشنبه به همراه جمعی از مدیران کل استان پروژه های نیمه تمام و در حال تکمیل شهرستان نظرآباد را بازدید کرد استاندار البرز در این بازدید در جریان احداث فرهنگسرای نیمه تکمیل بخش تنکمان قرار گرفت.

کلنگ این فرهنگسرا سال ۸۸ به زمین زده شد و پس از یک دوره توقف دوساله عملیات اجرایی این فرهنگسرا به شهرداری واگذار شد. در حال حاضر این پروژه با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی با مشکلات فنی مواجه و نیاز به مقاوم سازی است که در دستور پیگیری قرار گرفت.

طهائی در ادامه ساختمان نیمه تمام ستاد فرماندهی نیروی انتظامی که در مساحتی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع احداث شده را مورد بازدید قرار داد و با ارائه نقطه نظرات ناظران فنی، معایب این پروژه را بررسی کرد.

طهائی همچنین از روند اتمام مصلی شهرستان نظرآباد نیز بازدید کرد اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تکمیل این بنای فرهنگی- مذهبی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3792287

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