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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته ؛

توصیه های ایمنی به عزاداران حسینی/کودکان نسوزند

توصیه های ایمنی به عزاداران حسینی/کودکان نسوزند

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته، برای پیشگیری از بروز سوختگی کودکان در هنگام تهیه نذورات، به مردم توصیه کرد نکات ایمنی را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد فاطمی با اشاره به ایام عزادارای ماه محرم، افزود: با توجه به ایام عزارداری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، به عزاداران حسینی و هیئت ها و تکایا، توصیه می کنیم برای جلوگیری از هر گونه حادثه ای، نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: یکی از علل شایع سوختگی کودکان، سوختن با محتویات غذایی و دیگ‌های حامل آش، شله زرد، حلیم و...، و همچنین واژگون شدن این ظروف یا برخورد با این دیگ‌ها است.

فاطمی ادامه داد: از دیگر علل شایع سوختگی در کودکان برخورد با سماور یا ریختن سینی چای بر روی آنها به دلیل ازدحام جمعیت است.

وی گفت: استفاده از کابل و منابع برق غیراستاندارد و غیرمجاز برای تأمین برق ابزار و آلات مورد نیاز در هیئت ها، یکی دیگر از موارد بروز آتش سوزی است که می بایست مراقب بود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته(ققنوس)، افزود: مراقب استفاده از لوله آهنی آب برای ساختن پرچم‌ها یا کتل‌های بلند باشید که گاهی با کابل برق فشارقوی در خیابان برخورد کرده و باعث تلفات جانی می شود.

کد مطلب 3792288
حبیب احسنی پور

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