توصیه های ایمنی به عزاداران حسینی/کودکان نسوزند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد فاطمی با اشاره به ایام عزادارای ماه محرم، افزود: با توجه به ایام عزارداری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، به عزاداران حسینی و هیئت ها و تکایا، توصیه می کنیم برای جلوگیری از هر گونه حادثه ای، نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: یکی از علل شایع سوختگی کودکان، سوختن با محتویات غذایی و دیگ‌های حامل آش، شله زرد، حلیم و...، و همچنین واژگون شدن این ظروف یا برخورد با این دیگ‌ها است.

فاطمی ادامه داد: از دیگر علل شایع سوختگی در کودکان برخورد با سماور یا ریختن سینی چای بر روی آنها به دلیل ازدحام جمعیت است.

وی گفت: استفاده از کابل و منابع برق غیراستاندارد و غیرمجاز برای تأمین برق ابزار و آلات مورد نیاز در هیئت ها، یکی دیگر از موارد بروز آتش سوزی است که می بایست مراقب بود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته(ققنوس)، افزود: مراقب استفاده از لوله آهنی آب برای ساختن پرچم‌ها یا کتل‌های بلند باشید که گاهی با کابل برق فشارقوی در خیابان برخورد کرده و باعث تلفات جانی می شود.