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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی:

۳۷ دوره آموزشی اقتصادمقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

۳۷ دوره آموزشی اقتصادمقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

یاسوج- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: تاکنون۳۷ دوره آموزشی با حضور ۱۵۸۰ نفردر راستای تحقق برش استانی برنامه های اقتصاد مقاومتی درحوزه آموزش برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام پیش از ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران افزود: در همین راستا ۸۹ دوره آموزشی با۲۵۴۷نفر تا پایان سال برگزار می شود.

بنام به موضوع آموزش و نیازبه توجه ویژه وتاکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به حوزه آموزش اشاره کرد و بیان داشت: باهدف بهبود کیفیت دوره های آموزشی و تحقق برنامه های ابلاغی، تشکیل شورای آموزشی در دستور کار قرارگرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی با اشاره به نیاز به همکاری متقابل ونتیجه گیری وخروجی بهتر کارهای گروهی افزود: برگزاری این دوره ها ازاهداف و برنامه های تکلیفی شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنعت معدن، تجارت واتاق بازرگانی است.

بنام گفت: دوره های آموزشی در قالب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی  و در راستای فرهنگ سازی توسعه بازار، ارتقاء دانش و توانمندسازی شاغلین واحدهای صنعتی و ذینفعان خوشه های کسب و کار و مشاورین صنعتی برگزار می گردد.

وی ابراز داشت: کلیه مدیران،شاغلین واحدهای صنعتی وتولیدی، به ویژه واحد های معرفی شده  توسط کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بانک های عامل، ملزم به شرکت وگذراندن دوره های آموزشی هستند.

بنام درپایان گفت: از تمامی واحد های صنعتی و تولیدی استان، به ویژه صنایع کوچک ومتوسط دعوت می شود تا نیازهای آموزشی خود را به شرکت شهرک های صنعتی ارائه نمایند.

کد مطلب 3792291

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