۳۷ دوره آموزشی اقتصادمقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام پیش از ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران افزود: در همین راستا ۸۹ دوره آموزشی با۲۵۴۷نفر تا پایان سال برگزار می شود.

بنام به موضوع آموزش و نیازبه توجه ویژه وتاکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به حوزه آموزش اشاره کرد و بیان داشت: باهدف بهبود کیفیت دوره های آموزشی و تحقق برنامه های ابلاغی، تشکیل شورای آموزشی در دستور کار قرارگرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی با اشاره به نیاز به همکاری متقابل ونتیجه گیری وخروجی بهتر کارهای گروهی افزود: برگزاری این دوره ها ازاهداف و برنامه های تکلیفی شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنعت معدن، تجارت واتاق بازرگانی است.

بنام گفت: دوره های آموزشی در قالب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و در راستای فرهنگ سازی توسعه بازار، ارتقاء دانش و توانمندسازی شاغلین واحدهای صنعتی و ذینفعان خوشه های کسب و کار و مشاورین صنعتی برگزار می گردد.

وی ابراز داشت: کلیه مدیران،شاغلین واحدهای صنعتی وتولیدی، به ویژه واحد های معرفی شده توسط کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بانک های عامل، ملزم به شرکت وگذراندن دوره های آموزشی هستند.

بنام درپایان گفت: از تمامی واحد های صنعتی و تولیدی استان، به ویژه صنایع کوچک ومتوسط دعوت می شود تا نیازهای آموزشی خود را به شرکت شهرک های صنعتی ارائه نمایند.