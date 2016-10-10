مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری دشتی حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مشورتی شهرستان دشتی ضمن تاکید بر حل مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری اظهار داشت: این عزیزان سرمایه‌های انقلاب و نظام هستند و مسئولان باید با اهتمام بیشتری نسبت مشکلات آنان داشته باشند.

وی افزود: امنیت و آرامش جامعه مرهون فداکاری و از خود گذشتگی شهداء و جانبازان و آزادگان سرافراز است که می طلبد مسئولان تکریم از جامعه ایثارگری را در راس امور خود قرار دهند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی یادآور شد: انتظار داریم بنیاد شهید با همکاری شبکه بهداشت و درمان بهترین خدمات را در حوزه سلامت به جامعه ایثارگری داشته باشند.

وی به اهداف شورای مشورتی اشاره کرد و گفت: این شورا می‌تواند ضمن ارتباط با ایثارگران، پیشنهادات و راهکارهای عملی برای مرتفع شدن مسایل و مشکلات آنها، حسن نظارت بر تفاهم‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، قوانین و مقرراتی که برای جامعه ایثارگری وضع شده و دسترسی آسان به همه خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.

حسینی بیان کرد: ما دو وظیفه ارائه خدمات و انعکاس مطالب به مبادی ذیربط را بر عهده داریم بنابراین باید رضایت‌مندی و مطالبات جامعه ایثارگری را در اولویت برنامه‌ها قرار دهیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی ضمن تاکید بر برگزاری مستمر جلسات به صورت فصلی، خواستار پیگیری و اجرای برنامه پایش سلامت جامعه ایثارگری و بیمه مکمل آنان شد.