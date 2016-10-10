به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد ظهر دوشنبه در جلسه بررسی علل آتش سوزی پاساژ قائم خرم آباد اظهار داشت: مردم مسئولان را از خود نمی دانند و تصور می کنند که آن ها در مقابل مردم قرار دارند در حالی که نظام جمهوری اسلامی نظامی کاملا مردمی است و همه مسئولان باید به خدمت گزاری مردم افتخار کنند.

وی خطاب به صاحبان مغازه های پاساژ قائم خرم آباد که بر اثر وقوع آتش سوزی دچار خسارات سنگین شده اند، گفت: مسئولان درد و آلام شما را به خوبی درک کرده و ضمن همدردی برای رفع مشکلات شما خود را به آب و آتش می زنند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز موضوع معیشت صاحبان مغازه های پاساژ قائم در خطر جدی است، عنوان کرد: نمایندگان مردم خرم آباد در مجلس در کنار مسئولان استان برای کمک به خسارت دیدگان تلاش خواهند کرد و پای کار خواهند بود.

ملکشاهی راد با اشاره به اینکه آوردن کارشناس از خارج استان برای بررسی مقصر آتش سوزی نشان از توجه مسئولان استان به این قضیه و مردم خسارت دیده است، افزود: اگر شرکت توزیع برق استان در این آتش سوزی مقصر است مدیرعامل آن نباید زیاد دست و پا بزند و قبول کند که مقصر است چرا که قرار نیست مبلغ خسارت از جیب او پرداخت شود.

وی گفت: از جانب استاندار لرستان و مسئولان استان متعهد می شوم حرکت آن ها برای حمایت از صاحبان مغازه پاساژ قائم تا حصول نتیجه ادامه داشته و متوقف نشود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی بر لزوم شکل گیری هیئتی متشکل از نمایندگان مردم خرم آباد در مجلس، اتاق اصناف خرم آباد و مسئولان استانی برای پیگیری رفع مشکلات مغازه داران پاساژ قائم شد و افزود: حادثه اتفاق افتاده در پاساژ قائم یک مصیبت بزرگ برای برخی همشهریان ما بوده که مسئولان نباید آن را پشت گوش بیندازند.

ملکشاهی راد بر لزوم افزایش سرعت برای تعیین میزان خسارت و ارزیابی حادثه پاساژ قائم تاکید کرد و اضافه کرد: استاندار لرستان از بانک های استان بخواهد چنانچه هر کدام از مغازه داران پاساژ قائم بدهی بانکی دارند به آن ها فشار نیاوردند و مهلتی شش تا یک ماهه به آن ها داده شود.

وی با اشاره به اینکه باید به کسبه ای که بیمه هستند تا زمان شروع به کار جدید پاساژ بیمه بیکاری تعلق گیرد، گفت: دستگاه هایی مانند امور مالیاتی نیز مغازه داران پاساژ قائم را از مالیات معاف کرده و شهرداری خرم آباد نیز میزان عوارض آن ها را صفر کند و هر دستگاهی برای همدردی به طریقی به این خسارت دیده ها کمک کند.