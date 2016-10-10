به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم با نماد «گندم9707» به صورت با نام، قابل معامله در فرابورس، دارای سررسید ۲۴ ماهه و سود ۲۰ درصدی، از امروز ۱۹ مهر تا ۲۷ مهرماه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیره‌نویسی می‌شود. این اقدام در پی پذیره‌نویسی اوارق سلف موازی استاندارد گندم در بورس کالا، صورت می‌گیرد.

قیمت هر ورقه از این اوراق، یک میلیون ریال است و به صورت بدون محدودیت، قابل خرید از طریق کارگزاران فرابورسی است. حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در این زمینه گفت: دولت ۳ هفته پیش متممی را در ارتباط با بودجه سال ۹۵ به تصویب مجلس رساند که بر اساس آن، دولت اجازه پیدا کرد برای پرداخت دیون خود، ۴۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

وی افزود: از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی، ۷۰ هزار میلیارد ریال متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است و برای خرید تضمینی، قیمت تضمینی و پرداخت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام مسئول، ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از ۷۰ هزار میلیارد ریال آن، اوراق سلف موازی گندم منتشر شد که در بورس کالا به فروش رفت و ۴۰ هزار میلیارد ریال آن نیز بنا به پیشنهاد مجموعه بازار سرمایه از جمله کارشناسانی در سازمان بورس و فرابورس و کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان مشاوره عرضه، مقرر به انتشار صکوک مرابحه شد.

خزلی خرازی، با اشاره به تصمیم هیات‌مدیره سازمان در خصوص انتشار صکوک و اوراق مرابحه در فرابورس، گفت: تصمیم هیات‌مدیره سازمان بر این است که صکوک و اوراق مرابحه همانند اوراق اجاره در فرابورس منتشر شود.

به باور وی، تفاوت چندانی میان انتشار اوراق مرابحه در بورس کالا و فرابورس وجود ندارد و آنچه که مهم است این است که دولت بتواند از ظرفیت تامین مالی در بازار سرمایه استفاده کند و با این کار بازار بدهی را عمق ببخشد.

خزلی خرازی، ادامه داد: از آنجایی که اوراق سلف مبتنی بر معامله خود گندم و تحویل آتی گندم بود، در بورس کالا عرضه شد و اوراق مرابحه در فرابورس منتشر می‌شود.

وی با اشاره به ناشرین اوراق مرابحه گندم گفت: ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم به دو فاز تقسیم شده است، به نحوی که ناشر قسمت نخست که ۱۰ هزار میلیارد ریال است، کارگزاری بانک کشاورزی است؛ و بخش دیگر که ۳۰ هزار میلیارد ریال است از طریق شرکت بازرگانی دولتی به مناقصه گذاشته می‌شود و شرکت‌های تامین سرمایه و افرادی که مجوز انتشار عرضه دارند، می‌توانند از طریق مناقصه قیمت‌های خودشون را اعلام کنند.

یادآور می‌شود، ارکان اوراق مرابحه گندم مشتمل بر کنسرسیومی با پیشگامی صندوق سرمایه‌گذاری یک کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان متعهد پذیره‌نویسی، دولت به عنوان ضامن، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی عامل فروش، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری به عنوان متعهدین تامین و تخصیص اعتبار و شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت سود است.

خرید اوراق مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است و افزون بر آن، خریداران می بایست هنگام خرید اوراق، یک شماره حساب بانکی متمرکز به همراه شماره سبا که به نام شخص دارنده باشد، جهت واریز سود و اصل اوراق اعلام کنند.کارگزار باید متعاقبا کد اخذ شده را به همراه شماره حساب به شرکت سپرده گذاری اعلام کند و درآمد/ سود و اصل اوراق در تاریخ سررسید، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به این حساب واریز خواهد شد.