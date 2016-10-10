به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان نظرآباد برگزار شد، ضمن تسلیت سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: تیم های کارشناسی در سطح ملی و استانی باید بیشتر بر روند اجرای پروژه ها بازدید داشته باشند.

طهائی در ادامه با تاکید بر اینکه باید نرم افزارهایی تعبیه شود تا فرایند تکمیل پروژه ها اطلاع رسانی شود، گفت: زمان بازدید پروژه ها باید کوتاه تر و فرایند نظارت مستمرتر باشد.

وی با تاکید بر اینکه عدم نظارت ها خسارت های مادی و معنوی به همراه دارد، تصریح کرد: نباید به ظاهر بنا اکتفا کرد تیم های کارشناسی با حساسیت ویژه ای نظارت های خود را افزایش دهند.

به گفته استاندار البرز دستگاه هایی که دفتر فنی ندارند نباید مجری اجرای طرح ها شوند.

طهائی با تاکید بر نصح صریح قانون مبنی بر عدم واگذاری طرح ها به شیوه امانی، تصریح کرد: اجرای طرح های عمرانی با سبک امانی طبق قانون ممنوع است و نباید اجازه داده شود تا شیوه ساخت به این سبک اجرا شود.

استاندار البرز با اشاره به اینکه باید شیوه و کیفیت ساخت و سازها ارتقاء یابد، گفت: به نظام مهندسی استان نیز اختیار داده شده تا مراحل تولید و کیفیت مصالح ساختمانی را مورد نظارت میدانی قرار دهد تا در مرحله اجرا دغدغه فرایند مقاوم سازی کاهش پیدا کند.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت و کنترل در ساخت افزود: فرهنگ استاندارد بنا باید از مجرای خروج مصالح ساختمانی نهادینه و ترویج پیدا کند.