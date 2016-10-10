به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در خصوص برخورد با هنجارشکنی‌ها در ایام عزاداری محرم و اقداماتی از قبیل قمه‌زنی، در دستورات جداگانه ای به ضابطین قضایی خواستار برخورد با رفتارهای ناهنجار و هنجارشکنی‌ها بویژه قمه زنی در قزوین شد.

وی افزود: همه ساله قبل از شروع ماه محرم در جلساتی که به همین منظور با ضابطین قضایی تشکیل می گردد تمامی موارد اینچنینی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و در دستور کار بوده و هست.

دادستان قزوین بیان کرد: از ضابطین خواسته ایم نظارت خود را تشدید کرده و اگر احیانا در گوشه و کنار شهر و استان اطلاعی از این موضوع حاصل کردند و یا خدای ناکرده شاهد انجام این عمل بودند ضمن برخورد مراتب را سریعا به دستگاه قضایی اعلام کنند.

این مقام قضایی با اشاره به دیدگاه تنی چند از مراجع عظام تقلید که انجام این امور را مایه وهن اسلام و پایه هتک حرمت عزاداری دانسته اند، عنوان کرد: مقام معظم رهبری نیز قمه زنی را یک خلاف شرع قطعی اعلام نموده اند و بزرگانی هم حمایت کردند و انتظار می رود از قمه زنی و مسایلی که امروزه در جهت مخدوش نمودن حیثیت و اعتبار فقه شیعی می باشد پرهیز شود.

دادستان قزوین اضافه کرد: قمه زنی و مانند آن علاوه بر اینکه باعث بدنام شدن مذهب شیعه در انظار و مردم جهان می‌شود، ضررهای جسمی و روحی هم به این اشخاص وارد می‌کند و همچنین موجبات توهین به دین و مذهب را شامل می شود.

عضو شورای مسولان قضایی استان افزود: از این جهت که قمه‌زنی امروز به‌ عنوان دستاویزی برای بهره برداری های سوء دشمن برای ضربه وارد آوردن به نظام و مکتب ولایی ما مورد استفاده قرار می گیرد باید شهروندان و عزادارن از رفتارهای این چنینی خودداری کنند.

وی ادامه داد: دشمنان ما از چندی پیش در رسانه ها و بویژه فضای مجازی تبلیغات خود را آغاز کرده اند و تصاویری از این مراسمات در سالهای گذشته و بعضا با توسل به طرفند های مرسوم خویش، می‌خواهند به این طریق چهره تشیع وعزاداران امام حسین(ع) را لکه دار کنند.

صادقی نیارکی در پایان به عزاداران عاشورا توصیه کرد اجازه ندهند افراد معدودی از این فرصت استفاده کنند و عزاداری را بدنام کنند و به مرتکبین نیز هشدار داد در صورت ارتکاب قاطعانه با آنان برخورد خواهد شد.