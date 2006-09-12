علمدار تشريح و تبيين نهضت امام حسين(ع) در جامعه سازمان اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حيدر مصلحي سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه طي نشستي با خبرنگاران به سياستهاي سازمان اوقاف و امور خيريه اشاره كرد و گفت: وقف در نظام ما يكي از منابع بزرگ اقتصادي به شمار مي رود كه براي اداره كشور به آن توجه مي شود.

وي با بيان اينكه وقف در واقع منبع عظيم خيرات است كه خداوند متعال در حق بندگان خود عنايت كرده است تا بعد از مرگ نيز از خيرات، مساعدت و كمك همنوعان خود نيز بهره مند شود، ياد آور شد: با توجه به غريزه انسان كه حيات هميشگي و مداوم را مي طلبد و اينكه حيات مادي انسان در يك مقطعي متوقف مي شود اين امر به ادامه حيات او كمك مي كند.

حجت الاسلام حيدر مصلحي با تأكيد بر اينكه اين منبع بزرگ اقتصادي مي تواند در مباحث فرهنگي، اجتماعي و سياسي اثرگذار باشد، اما در طول 27 سال كه از انقلاب اسلامي ايران مي گذرد مورد بي توجهي قرار گرفته و سرمايه گذاري هاي لازم در اين راستا انجام نشده است، گفت: در كشورهاي اروپايي به اين منبع بزرگ توجه شده و از طريق آن بسياري معضلات اجتماعي خود را حل كرده اند، از اين رو ايران نيز با دارا بودن چنين سرمايه عظيمي بايد در رفع معضلاتي چون فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي از آن بهره هاي لازم را ببرد.

وي به برخي از موقوفات اشاره كرد و ياد آور شد: بر اساس آمارهاي اخير 103 هزار موقوفه در كشور موجود است كه 700 هزار رقبه دارد كه يكي از اين رقبات 14 هزار هكتار زمين در حواشي تهران است و يا اينكه شهر پاكدشت و روستاهاي اطراف آن رقبه ديگر به شمار مي رود كه با اين موارد مي توان حداقل نيازهاي آن شهر را در خصوص مسائل مختلف مرتفع كرد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به كارگروه فرهنگي اشاره كرد و با بيان اينكه 60 درصد موقوفات در برگيرنده جنبشهاي سياسي و فرهنگي هستند، اظهار داشت: در دوران رضاخان كه برگزاري تعزيه و روضه خواني منع شده بود، موقوفات حاصل شده مسائل سياسي و فرهنگي را در برگرفت كه البته آنها بايد متناسب با وضعيت روز مورد استفاده قرار گيرند.

وي با بيان اينكه شعار سازمان اوقاف و امور خيريه اين است كه" علمدار تشريح و تبيين نهضت امام حسين(ع) در سطح جامعه سازمان اوقاف است"، تصريح كرد: مقوله بعدي هنر است كه جهت اشاعه فرهنگ عاشورايي، فرهنگ مقاومت و فرهنگ ايثار در سطح جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد، با توجه به اينكه در گذشته هنر "تعزيه" بود، بايد شكل امروزي به خود بگيرد تا استفاده از آن دو چندان شود.

حجت الاسلام مصلحي سياست بعدي سازمان را اعتماد سازي عنوان كرد و گفت: بايد در زمينه وقف اعتمادسازي ايجاد شود تا مردم به راحتي بتوانند تصميم گرفته و اموال خود را جهت مسائل مختلف اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي وقف كنند و اين تصور را كه تنها سرمايه داران، افراد متمكن و ثروتمند مي توانند وقف كنند از بين برود. به اين منظور صندوقهايي راه اندازي شود تا هر كس با هر وضعيت مالي بتواند وقف كند و از اين طريق شكافهاي موجود در فضاي علمي پر شود.