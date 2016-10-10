به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی در جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان بوشهر اظهار کرد: در پی ارزیابی کمیته امداد مرکز، کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر با تلاشهای همکاران دلسوز این نهاد و همکاری بانکهای عامل و کارگروه اشتغال در استان و شهرستانها موفق شد رتبه دوم کشوری را تا پایان مرداد ماه سالجاری از میان دیگر استانها به خود اختصاص دهد.
لطفی افزود: تسهیلات قرض الحسنه جذب شده از منابع بانکی ۹۷ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال برآورد شده است و زمینه اشتغالزایی ۶۳۹ نفر از مددجویان متاقضی را فراهم آورده است.
وی گفت: علاوه بر منابع قرضالحسنه بانکی ۱۰۳ فقر تسهیلات از منابع کمیته امداد با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال به مددجویان نیز پرداخت شد.
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