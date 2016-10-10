به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور ظهر دوشنبه در جلسه بررسی علل آتش سوزی پاساژ قائم خرم آباد اظهار داشت: علیرغم جانفشانی نیروهای امدادی برای اطفای حریق در پاساژ قائم خرم آباد اما خسارات زیادی به مغازه ها وارد شد و مغازه داران به نوعی تمام دارایی خود را از دست دادند.

وی با اشاره به اینکه در جریان آتش سوزی پاساژ قائم ۱۳۳ واحد دچار خسارت شدند، افزود: متاسفانه جز ۱۰ مغازه مابقی مغازه های پاساژ قائم فاقد بیمه بودند.

فرماندار خرم آباد گفت: اگر مطابق نظر کارشناسان دستگاه یا دستگاه هایی به عنوان مقصر آتش سوزی پاساژ قائم اعلام شوند باید بر اساس نوع خسارت و میزان مقصر بودنشان به مغازه داران خسارت پرداخت کنند.

خجسته پور با بیان اینکه امروز مسئولان استان برای رفع مشکلات مغازه داران پاساژ قائم خود پیش قدم شده اند، عنوان کرد: ما مسئولان در مقابل مغازه داران پاساژ نبوده بلکه در کنار آن ها بوده و پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

وی با اشاره به اینکه پاساژ های دیگری همچون پاساژ ابوذر و مرکزی شهر خرم آباد نیز وضعیت مشابهی با پاساژ قائم دارند، بیان داشت: اتاق اصناف خرم آباد باید از هم اکنون برای رفع مشکلات و نواقص این پاساژ ها که احتمال بروز حادثه در آن ها وجود دارد فکری اندیشیده و مشکلات آن ها را رفع کند.

فرماندار خرم آباد افزود: لازم است اتاق اصناف خرم آباد از مغازه داران پاساژ های سطح شهر درخواست کنند نسبت به بیمه کردن مغازه های خود اقدام کنند تا از تکرار حوادثی مانند پاساژ قائم جلوگیری شود.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد نیز در این جلسه اظهار داشت: اهالی پاساژ قائم در خصوص علت آتش سوزی رخ داده در آن در حال طرح دعوی بوده و انتظار داریم علت وقوع آتش سوزی هر چه زودتر مشخص شود.

آرش راشدی با تاکید بر اینکه جبران خسارات ناشی از آتش سوزی پاساژ قائم تا حد امکان باید از کانال های مختلف صورت گیرد، بیان داشت: لازم است نسبت به رفع مشکلاتی که در تاسیسات پاساژ به وجود آمده است از سوی دستگاه های مرتبط اقدام شود تا فعالیت مغازه ها ادامه پیدا کند.

وی افزود: درخواست می شود تسهیلاتی قرض الحسنه به صاحبان مغازه های پاساژ قائم برای تامین معیشت آن ها پرداخت شود و در روند تعیین تکلیف این حادثه تسریع صورت گیرد.